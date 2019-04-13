Политика
Лавров: «Блицкриг» США в Венесуэле провалилсяREGNUM 08:54
Властям США не удался их «блицкриг» по свержению в Венесуэле законной власти, но Вашингтон не оставляет попыток свергнуть законного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.
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Венесуэла у всех на слуху, блицкриг по смене не удался, но от цели свержения законного президента американцы не отказываются.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииПолитическая Экспертиза 11:08
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Общество
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В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
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Член Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий перед инцидентом со стрельбой отмечал день рождения бывшего депутата и олимпийского чемпиона Дмитрия Носова, рассказал спортсмен.
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Общество
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Происшествия
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Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
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Защитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес поделился мнением о ничьей с «Уралом» (0:0) в матче 23-го тура чемпионата России.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Швеции гоночный автомобиль врезался в зрителей
Пять человек пострадали, трое из них серьезно, когда во время гоночных соревнований в шведском городе Римбу в субботу один из автомобилей вылетел с трассы и врезался в зрителей, сообщает Aftonbladet.
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Футбол
ЦСКА проиграл «Оренбургу» на своем поле
Обновлено в 09:37
Происшествия
В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода
Обновлено в 12:31
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
Обновлено в 05:37
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море
Россия негативно относится к повышению активности НАТО в Черном море и примет необходимые ответные меры, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает ТАСС.
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Экономика
Зампред правления «Газпрома» Круглов станет новым замминистра финансов
Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
С-400 захватили контроль над небом в мире
Немецкий журналист Гернот Крампер считает, что российские ЗРК С-400 являются мощнейшими в мире и представляют большую угрозу для НАТО.
Обновлено в 03:40
Авто
Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае
Обновлено вчера в 11:45
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Политика
Еще рано: Грушко ответил Порошенко
Ранее президент Украины Петр Порошенко высказал пожелание о встрече в нормандском формате после второго тура выборов, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:50
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
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Политика
Порошенко призвал Зеленского отказаться от «выходных в Париже»
Действующий президент Украины Пётр Порошенко никак не успокоится относительно запланированных дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским: гарант в очередной раз обратился к шоумену с призывом прийти на дебаты 14 апреля.
Обновлено в 11:36
Происшествия
По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело
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В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
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Автоспорт
Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников
Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Москве поклонник избил певицу «Геликон-оперы»
В Москве поклонник напал на оперную певицу «Геликон-оперы» Меланию Заридзе и избил ее.
Обновлено в 12:22