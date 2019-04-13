Лавров: «Блицкриг» США в Венесуэле провалилсяREGNUM 08:54

Венесуэла у всех на слуху, блицкриг по смене не удался, но от цели свержения законного президента американцы не отказываются.

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