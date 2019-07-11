Политика
Латвия выразила России протест из-за салютаГазета.Ru 08:54
Отмечается, что Латвия не оценила запланированный на 13 октября в Москве салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков. "Латвийская сторона считает неприемлемым и недружественным действием", - сообщили в МИДе.
Читать в источнике
Оценить80
Подробнее о событии
Показать все источники
МИД Литвы выразил протест России из-за празднования освобождения Вильнюса и Каунаса от гитлеровцев
Парламентская газета06:46
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 10:17, Вашингтон
Здоровье
Московские медики помогли родить женщине с редкой врожденной аномалией
Женщина с редкой врожденной аномалией — полным удвоением матки — родила здорового ребенка в городской клинической больнице имени Иноземцева.
Обновлено в 05:29
Финансы
Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%
Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Космос
Японский зонд совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в четверг совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке.
Обновлено в 06:01
Общество
Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС
Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Десятерых сотрудников Домодедовской таможни арестовали за взятки
Десять сотрудников Домодедовской таможни задержаны по подозрению во взяточничестве.
Обновлено в 06:40
Футбол
Нападающий «Спартака» Данила Прошляков перешел в «Ростов»
Футбольный клуб «Ростов» объявил о трансфере нападающего Данила Прошлякова из «Спартака».
Обновлено в 07:23
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Один человек погиб и 14 пострадали в результате пожара на ТЭЦ-27 «Мосэнерго» в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 08:00
Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Экономика
ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов
Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Здоровье
Названы три признака, сигнализирующие о разрушении печени
Медики перечислили признаки, свидетельствующие о проблемах с печенью.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Суд арестовал мужа обвиненной в госизмене жительницы Калининграда
По сведениям издания «Новый Калининград», Зимину обвиняют в раскрытии латвийской разведке действующего сотрудника ФСБ.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Во время похорон на кладбище в Ленобласти произошла стрельба
Инцидент произошел на кладбище в поселке Кузьмоловский. По предварительным данным, во время конфликта один участников выстрелил из оружия.
Обновлено в 05:45
Происшествия
18-летний житель Подмосковья жестоко убил новорожденного сына
18-летнего жителя Балашихи обвиняют в смерти новорожденного сына.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Российский военный корабль зашёл в зону учений НАТО и Украины
Обновлено вчера в 06:39
Технологии
МТС открыл бизнесу доступ к облачному суперкомпьютеру
Решение с гибкой тарификацией предназначено как для крупных заказчиков, так и для малого бизнеса и стартапов в различных сферах: в промышленности, финансах, ритейле, научно-прикладных изысканиях – там, где требуется доступ к большим вычислительным мощностям в облаке.
Обновлено в 05:10
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Политика
МИД пригрозил ответить на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
МИД пригрозил британским СМИ в России ответными мерами из-за отказа Лондона аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
Вайкуле объяснила, за что на нее обиделся Игорь Крутой
Обновлено в 08:33
Происшествия
Изнасиловавший 30 детей маньяк попросил освобождения
Обновлено в 06:53
Технологии
«Яндекс» запустил приложение для сравнения цен в продуктовых сетях
«Суперчек» интегрируется в программное обеспечение подключенных продуктовых ритейлеров, что позволяет предоставлять конечным пользователям актуальную информацию о ценах.
Обновлено в 00:59
Политика
Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по Украине
Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести совместные переговоры при участии лидеров Германии, Франции, Великобритании и США.
Обновлено в 09:35
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Чернобыле задержали сталкеров из Британии и России
Трех сталкеров из Великобритании и РФ задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
Обновлено в 06:51
Музыка
Дима Билан выпустил новый клип в стиле 90-х
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми
Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.
Обновлено в 09:23
Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.
Обновлено вчера в 15:01