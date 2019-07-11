с чего всё началось

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.

Политика Путин освободил от должности губернатора Севастополя Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Путин поговорил с Зеленским по телефону Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

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Политика Телемост между Россией и Украиной пройдет по Skype Телеканал "Россия 1" проведет "неополитический" телемост "Надо поговорить" между Россией и Украиной по Skype.

Политика Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой погибшей мирной жительнице Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия В НИИ Рошаля рассказали о состоянии искалеченной девочки из Ингушетии На момент поступления – 5 июля Аиша была в тяжелом состоянии с краш-синдромом правой и левой рук, констатируют специалисты.

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

Авто Счетная палата предлагает совершенствовать налог на роскошь Специалисты предложили усовершенствовать действующий механизм взымания так называемого налога на роскошь.

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Авто Toyota разрабатывает новый кроссовер Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».

Космос Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.

Футбол «Спартак» разместил на форме знак в память о трагедии в «Лужниках» Руководство московского «Спартака» приняло совместное решение с фанатами клуба о размещении на форме знака в память о трагедии, произошедшей 20 октября 1982 года на Большой спортивной арене Центрального стадиона им. В.И.Ленина в Лужниках.

Происшествия Пожар на ТЭЦ в Мытищах локализован "В 13:15 мск после пенной атаки объявлена локализация пожара на площади 800 кв. м", - сказал представитель МЧС.

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Теннис Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, в котором сыграет с Халеп Для Халеп финал Уимблдона станет первым в карьере, ранее она выходила в полуфинал на турнире 2014 года.

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Политика Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс Украины Трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина" Напомним, 29 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту одобрить проект нового Избирательного кодекса во втором чтении перед внеочередными выборами в Раду.

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