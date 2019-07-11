с чего всё началось

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.

Происшествия МЧС сообщило о пожаре на ТЭЦ в Мытищах По данным РЕН ТВ, очевидцы сообщили, что перед пожаром они увидели вспышку и услышали хлопки.

Происшествия В Домодедове за взятки схвачены десять таможенников Десять сотрудников Домодедовской таможни арестованы по решению Басманного суда Москвы.

Спорт CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

Общество В Муринском парке начали вырубать деревья В Муринском парке началась вырубка деревьев. Жители района выложили в соцсети видеоролик с места событий.

Политика Зеленский предупредил Кличко, что изменит руководство Киевом Мэр Киева и глава городской госадминистрации Виталий Кличко рассказал, что получил от президента Украины Владимира Зеленского подтверждение предстоящего изменения системы руководства столицей.

Общество Пещеру «Таврида» откроют для туристов Отмечают, что в полном объеме комплекс начнет работу только через 4-5 лет, но первых туристов пещера сможет принять менее чем через два года.

Театры Владимир Кехман назвал Теодора Курентзиса «Иудой в театральном мире» Художественный руководитель Новосибирского и Михайловского театров Владимир Кехман жестко раскритиковал Теодора Курентзиса.

Политика Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.

Происшествия В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.

Футбол «Ньюкасл» может возглавить Стив Брюс Новым главным тренером «Ньюкасла», скорее всего, станет Стив Брюс.

Технологии Evraz и «Северсталь» объединились для онлайн-торговли Поставка продукции «Северстали» на склады Evraz позволит сократить логистические издержки и существенно снизить время доставки, констатирует представитель «Северстали»: это соответствует одной из ключевых задач новой стратегии компании – более тесному сотрудничеству с конечным потребителем.

Технологии В России начали разработку отечественного оборудования для сетей 5G Уточняется, что ранее Ростех и «Ростелеком» подписали с правительством РФ трехстороннее соглашение о намерениях совместного развития 5G в России.

Политика Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».

Происшествия Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.

Политика Чиновник Годунок передумал подавать в суд на Зеленского Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок назвал недоразумением ситуацию, в результате которой президент Украины Владимир Зеленский выгнал чиновника с совещания по вопросам развития Киевской области.

Происшествия Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская» Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.

Технологии «Яндекс» запустил приложение для сравнения цен в продуктовых сетях «Суперчек» интегрируется в программное обеспечение подключенных продуктовых ритейлеров, что позволяет предоставлять конечным пользователям актуальную информацию о ценах.

Авто «Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata «Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса».