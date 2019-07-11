Политика
Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения РигиРБК 07:36
Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.
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с чего всё началось
— Приветствуя разгром нацизма, мы напоминаем миру, что для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло 45-ю годами позже, ибо ввод Красной армии означал восстановление советской оккупации, — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.Life.ru07:44
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