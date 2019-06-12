Экономика
Латвия признала свое безответственное поведение на финансовых рынкахREGNUM 12:50
По словам Бондараса, «Латвия не была ответственным игроком на глобальном финансовом рынке», так как поставляла на него существенный объем «грязных денег». Из-за этого другие игроки хотят ограничить или затруднить доступ прибалтийской республики к этому рынку, если ситуация не изменится.
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