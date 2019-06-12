Латвия признала свое безответственное поведение на финансовых рынкахREGNUM 12:50

По словам Бондараса, «Латвия не была ответственным игроком на глобальном финансовом рынке», так как поставляла на него существенный объем «грязных денег». Из-за этого другие игроки хотят ограничить или затруднить доступ прибалтийской республики к этому рынку, если ситуация не изменится.

Латвия признала свое безответственное поведение на финансовых рынках

Происшествия Из дома на Выборгской улице эвакуируют жильцов Вечером в среду, 12 июня, из дома 4 по Выборгской улице началась эвакуация жильцов.

Здоровье У женщины с раком мозга был обнаружен ленточный червь По сведениям CNN, у женщины с раком мозга обнаружили ленточного червя, который появился в результате последствия второго заболевания.

Технологии Сбои Telegram вызвала DDoS-атака Пользователи со всего мира сообщают о сбоях в работе Telegram, сотрудники мессенджера объяснили причину в Twitter 12 июня.

Шоу-бизнес Фото новой квартиры звезды «ДОМа-2» Русланы Мишиной Руслане Мишиной не нравится, когда ее имя ассоциируется с популярным реалити-шоу, но при этом она не скрывает, что «ДОМ-2» помог ей найти место под солнцем.

Происшествия Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Происшествия В Абхазии восстановили подачу электричества "Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".

Происшествия Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.

Политика Трамп рассматривает введение санкций против «Северного потока-2» Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций для блокирования строительства трубопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в том числе в Германию.

Наука Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.

Футбол Руководство «Атлетико» подтвердило, что Гризманн перейдет в «Барселону» Исполнительный директор футбольного клуба "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что нападающий мадридской команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в "Барселоне".

Экономика Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю «Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.

Политика Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.

Политика Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.

Политика Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан. Это подтвердили в пресс-службе правительства.

Общество Главные блогеры страны отпраздновали День России с подписчиками В Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону популярные российские блогеры провели встречи с подписчиками в рамках фестиваля «Блогеры России».

Политика В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта Самую большую копию паспорта Российской Федерации развернули на главной площади в Луганске в рамках флешмоба, посвященного Дню России, передает корреспондент РИА Новости.

Наука Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи Ученые и исследователи предложили очередного кандидата на роль темной материи, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Футбол Черчесов объяснил, почему не выпустил Чалова на матч с Кипром Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Кипром (1:0) рассказал, почему в игре не принял участия лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона, форвард ЦСКА Федор Чалов.

Общество Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.

Здоровье Вспышка листериоза в Великобритании унесла жизни троих человек В Великобритании трое человек умерли после употребления бутербродов, зараженных вредоносным штаммом бактерий - листерий одноклеточных, вызывающих опасное заболевание листериоз.