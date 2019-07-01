Политика
Латвия обвинила Эстонию в развязывании войныГазета.Ru вчера в 19:15
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, обвинения Латвии связаны со снижением на 25% акциза на алкоголь в Эстонии.
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с чего всё началось
Эстония с 1 июля снижает на 25% акциз на алкоголь, это решение уже вызвало недовольство в соседней Латвии, власти которой обвинили Таллин в развязывании "акцизной войны".РИА Новостивчера в 19:04
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Нетрезвый подход. Сколько потеряет Латвия из-за решения Эстонии по алкогольным акцизам
BaltNews.lv28 июня в 06:34
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:28, Вашингтон
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