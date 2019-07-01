Латвия обвинила Эстонию в развязывании войныГазета.Ru 19:15

Эстония с 1 июля снижает на 25% акциз на алкоголь, это решение уже вызвало недовольство в соседней Латвии, власти которой обвинили Таллин в развязывании "акцизной войны".

с чего всё началось

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, обвинения Латвии связаны со снижением на 25% акциза на алкоголь в Эстонии.

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