Политика

Латвия обвинила Эстонию в развязывании войныГазета.Ru 19:15

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, обвинения Латвии связаны со снижением на 25% акциза на алкоголь в Эстонии.
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Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны

Газета.Ru19:15

Власти Латвии обвинили Эстонию в развязывании «акцизной войны»

РИА Новости19:04
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