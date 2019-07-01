Политика
Латвия обвинила Эстонию в развязывании войныГазета.Ru 19:15
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, обвинения Латвии связаны со снижением на 25% акциза на алкоголь в Эстонии.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
Политика
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Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
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Основные события будут происходить в Vice City и новом городе, который будет создан на основе Рио-де-Жанейро.
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