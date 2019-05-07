Экономика

Латвия и Эстония введут пошлину на российскую электроэнергиюREGNUM вчера в 05:05

В настоящее время российская электроэнергия поступает в страны Прибалтики через Белоруссию и Литву. Но, в связи с вступлением в строй в этом году Белорусской АЭС, в Литве принят закон, запрещающий импорт «тоталитарного» электричества из Белоруссии.
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Эстония и Латвия решили обложить пошлинами дешевое электричество из России

Московский Комсомолецвчера в 09:10

Балтийские страны захотели установить пошлины на российское электричество

Взгляд.рувчера в 04:47

Латвия и Эстония обложат пошлинами «нечестную» электроэнергию из России

Царьградвчера в 07:21

Латвия и Эстония введут пошлину на российскую электроэнергию

REGNUMвчера в 05:05

Эстония и Латвия объявили войну дешевому электричеству из России

Lenta.ruвчера в 07:42

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на российскую электроэнергию

Аргументы и Фактывчера в 04:24

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

ТАССвчера в 03:14
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Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Обновлено в 03:19
Гаджеты

Google официально представила бюджетные Pixel 3A и Pixel 3A XL

Google официально представила свои новые смартфоны Pixel 3A и Pixel 3A XL.
Обновлено вчера в 18:13
Политика

Коломойский сообщил, что отказывал Тимошенко в поддержке на выборах

Обновлено в 02:37
Музыка

Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения

В Сети появилось видео с первой репетиции номера певца Сергея Лазарева, который представит Россию на Евровидении-2019.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением

Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
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Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100

Обновлено вчера в 12:37
Футбол

Вальверде: «Ливерпуль» переехал «Барселону»

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал итоги ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).
Обновлено вчера в 17:57
Общество

Набор для шашлыка за год подорожал на 16%

В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59
Авто

Премьера нового суперкара McLaren состоится 15 мая

Новый суперкар британской марки McLaren, который предназначен для дальних поездок, дебютирует 15 мая.
Обновлено вчера в 12:02
Общество

Киев тайно заимствовал концепцию моста у архитекторов из Швейцарии

Власти Киева украли концепцию мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" у швейцарской архитектурной студии Leuppi & Schafroth Architekten.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие

Raytheon испытала двигатель для корректируемых снарядов

Американская компания Raytheon провела первые огневые испытания ракетного двигателя, разрабатываемого для перспективных корректируемых артиллерийских снарядов MAD-FIRES.
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия

Во Владивостоке эвакуировали несколько торговых центров

В соцсетях опубликованы фото и видео с мест эвакуации: на них видно, что людей вывели как минимум из семи крупных торговых центров Владивостока.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Полиция задержала захватившего заложников в магазине под Тулузой

Во Франции полиция задержала молодого человека, захватившего в заложники пять человек в табачном магазине в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы.
Обновлено вчера в 18:33
Экономика

ЦБ определился со сроком запуска оплаты покупок по QR-коду

Банк России определился с датой запуска тестирования QR-платежей в магазинах в рамках созданной регулятором Системы быстрых платежей: переводы от физических лиц в адрес юридических, так называемые C2B-платежи, планируется запустить для фокус-групп 30 августа.
Обновлено в 02:02
Хоккей

«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ

В финале Западной конференции "блюзмены" сыграют с победителем пары "Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:17
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.
Обновлено вчера в 19:26
Общество

В Новосибирске установили памятник Сталину

Обновлено в 01:33
Здоровье

Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала

Обновлено в 00:43
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено 05 мая в 09:20
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

В Тюмени массово эвакуируют торговые центры

В Тюмени «заминировали» четыре торговых центра.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

Школьное питание в России проверят на дискриминацию

Издание отмечает, что ранее в Волгограде мать троих детей Лилит Петросян пожаловалась на дискриминацию ее ребенка, который вынужден питаться кашей из рациона льготников, в то время как «обычные» дети получают котлеты с гарниром.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Одесской области депутата Рады ранили из травматического оружия

Пулевое ранение из травматического оружия получил депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко (БПП) Александр Урбанский в результате конфликта в гостинице села Санжейка, сообщил председатель Одесского облсовета и его брат Анатолий Урбанский.
Обновлено в 03:01
Общество

В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро

На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого — один евро.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры

Последняя волна эвакуаций из торговых центров в Екатеринбурге прошла менее месяца назад, 13 апреля.
Обновлено в 01:16
Авто

Продажи Mitsubishi в России выросли на 2%

Обновлено в 01:32
Авто

Эксперты выяснили, сколько владельцы SUV тратят в год на бензин

Эксперты подсчитали, что владельцы кроссоверов ежегодно расходуют на топливо примерно на 409 фунтов стерлингов, что эквивалентно 35 тыс. рублей, больше, чем владельцы эквивалентных седанов, универсалов и хэтчбеков.
Обновлено в 01:30
Авто

Назван полный список ее косяков Chevrolet Niva

Chevrolet Niva разработана российскими инженерами АвтоВАЗа, а продажи модели стартовали еще в 2002 года.
Обновлено в 02:53
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