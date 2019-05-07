Экономика
Латвия и Эстония введут пошлину на российскую электроэнергиюREGNUM вчера в 05:05
В настоящее время российская электроэнергия поступает в страны Прибалтики через Белоруссию и Литву. Но, в связи с вступлением в строй в этом году Белорусской АЭС, в Литве принят закон, запрещающий импорт «тоталитарного» электричества из Белоруссии.
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Эстония и Латвия решили обложить пошлинами дешевое электричество из России
Московский Комсомолецвчера в 09:10
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на российскую электроэнергию
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