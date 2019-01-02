Футбол

Диарра хочет войти в тренерский штаб «ПСЖ»
Чемпионат
01:24

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Лассана Диарра собирается войти в состав тренерского штаба парижан. Как сообщает L'Equipe, 33-летний футболист хочет завершить карьеру и обсудить с руководством «ПСЖ» возможное сотрудничество с французским клубом уже в новой должности.
Чемпионат01:24

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Лассана Диарра может завершить карьеру

Soccer.ru01:27

Диарра хочет войти в тренерский штаб «ПСЖ»

Чемпионат01:24

Бывший полузащитник «Анжи» и «Локомотива» может войти в тренерский штаб «ПСЖ»

Sport24.ru01:12

Диарра может войти в тренерский штаб «ПСЖ»

Матч ТВ00:22

Экс-игрок «Локомотива» может войти в тренерский штаб «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 23:17

Лассана Диарра может завершить карьеру и войти в тренерский штаб «ПСЖ»

Sports.ru00:46

Лассана Диарра может стать тренером «ПСЖ»

Бомбардир.ру00:10
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 02:18, Ашберн
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Французский футболист малийского происхождения, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен», бывший игрок сборной Франции. Предпочтительная позиция на поле - опорный полузащитник.
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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