Футбол
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Лассана Диарра собирается войти в состав тренерского штаба парижан. Как сообщает L'Equipe, 33-летний футболист хочет завершить карьеру и обсудить с руководством «ПСЖ» возможное сотрудничество с французским клубом уже в новой должности.
Чемпионат01:24
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