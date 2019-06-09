Спорт

Ласицкене призвала уволить тех, кто превратил легкую атлетику в позорНева Спорт 14:43

Российская прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы Мария Ласицкене выступила с заявлением по поводу продления отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики от IAAF и ситуации с допингом в российской легкой атлетике.
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Ласицкене призвала уволить тех, кто превратил легкую атлетику в позор

Нева Спорт14:43

Чемпионка по прыжкам в высоту предложила руководству ВФЛА уйти в отставку

Газета.Ru14:15

Жесткое заявление Ласицкене о ситуации в российской легкой атлетике. Она призвала уйти всех причастных к этому нескончаемому позору

Спорт-Экспресс12:55

Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики

RT на русском13:26
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:09, Ашберн
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Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
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Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы

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Обновлено в 07:47
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На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами

На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.
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Общество

Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
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Не стоит забывать и том, что Омега надёжно защищает организм от развития простатита и рака простаты.
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В день рождения мужа Нюша опубликовала свадебное фото

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Температура воздуха в Москве повторила рекорд двадцатилетней давности

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Шли вторыми, но помешала поломка: Сергей Карякин рассказал о первом этапе главной квадрогонки страны

Обновлено в 17:43
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Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
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В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04
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Классический эффект памяти формы проявляется в сплавах, а также полимерах, и активно используется, к примеру, в медицине.
Обновлено 06 июня в 10:14
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Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
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Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста

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Голкипер сборной Англии забил сам и отразил пенальти

Правда игра с Швейцарией не была легкой для англичан: одолеть соперников получилось только в серии послематчевых пенальти.
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Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов

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Специалисты ателье ClassicDriver решили порадовать поклонников классических BMW и доработали 29-летний BMW M3.
Обновлено в 04:36
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В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

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Мария Александровна Ласицкене
Российский легкоатлет
Российская прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европы в помещении, трехкратная победительница командного чемпионата Европы, двукратная победительница Континентального кубка IAAF, трёхкратная чемпионка России, пятикратная чемпионка России в помещении, чемпионка летних юношеских Олимпийских игр 2010-го года.
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