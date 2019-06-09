Спорт
Ласицкене призвала уволить тех, кто превратил легкую атлетику в позорНева Спорт 14:43
Российская прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы Мария Ласицкене выступила с заявлением по поводу продления отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики от IAAF и ситуации с допингом в российской легкой атлетике.
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