Спорт

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставкуNews.ru вчера в 22:16

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку. Решиться на такой шаг, по мнению спортсменки, должны и тренеры «которые всё ещё уверены, что без допинга невозможно побеждать».
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Российская прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европы в помещении, трехкратная победительница командного чемпионата Европы, двукратная победительница Континентального кубка IAAF, трёхкратная чемпионка России, пятикратная чемпионка России в помещении, чемпионка летних юношеских Олимпийских игр 2010-го года.
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