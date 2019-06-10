Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставкуNews.ru вчера в 22:16
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку. Решиться на такой шаг, по мнению спортсменки, должны и тренеры «которые всё ещё уверены, что без допинга невозможно побеждать».
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