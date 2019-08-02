Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле, информирует пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA). Ласицкене одержала четыре победы в июле.

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Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле

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