Футбол

Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в июлеСпорт-Экспресс 15:12

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле, информирует пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA). Ласицкене одержала четыре победы в июле.
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Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле

Sportbox.RU14:28

Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле

Спорт-Экспресс15:12

Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле

Матч ТВ14:28

Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле

RT на русском15:29

Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки месяца в Европе

ТАСС14:04

Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле

Вести.Ru13:58

Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле

РИА Новости13:55
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Российская прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европы в помещении, трехкратная победительница командного чемпионата Европы, двукратная победительница Континентального кубка IAAF, трёхкратная чемпионка России, пятикратная чемпионка России в помещении, чемпионка летних юношеских Олимпийских игр 2010-го года.
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