Спорт

Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетикиRT на русском 13:26

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.
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Ласицкене призвала уволить тех, кто превратил легкую атлетику в позор

Нева Спорт14:43

Чемпионка по прыжкам в высоту предложила руководству ВФЛА уйти в отставку

Газета.Ru14:15

Жесткое заявление Ласицкене о ситуации в российской легкой атлетике. Она призвала уйти всех причастных к этому нескончаемому позору

Спорт-Экспресс12:55

Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики

RT на русском13:26
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Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
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Люди погибли при крушении самолёта в Португалии

Крушение легкомоторного самолёта произошло в западном регионе Португалии.
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Экзитполы: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94% голосов.
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Недвижимость

Квартирам не хватает покупателей

В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
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Газеты «Коммерсант», «Ведомости» и РБК вышли с совместным заявлением по поводу «дела Голунова»

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В Лондоне горит семиэтажный дом

Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
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Российских гимнасток наградили под гимн СССР в Чехии

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Мария Александровна Ласицкене
Российский легкоатлет
Российская прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европы в помещении, трехкратная победительница командного чемпионата Европы, двукратная победительница Континентального кубка IAAF, трёхкратная чемпионка России, пятикратная чемпионка России в помещении, чемпионка летних юношеских Олимпийских игр 2010-го года.
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