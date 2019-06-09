Спорт
Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетикиRT на русском 13:26
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.
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