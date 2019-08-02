Футбол

Ларссон заявил, что надеется выиграть титулы в составе «Спартака»РИА Новости 07:40

Нападающий Джордан Ларссон, подписавший контракт с московским футбольным клубом "Спартак", заявил, что намерен завоевать титулы в составе новой команды. "Красно-белые" в пятницу сообщили о переходе 22-летнего шведского футболиста из шведского "Норрчепинга".
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Джордан Ларссон: «В „Спартаке“ намерен завоевать первые титулы в карьере»

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Йордан Ларссон: «Переход в „Спартак“ – хороший шанс выиграть чемпионат или Кубок, возможно, и Лигу Европы»

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Джордан Ларссон: В «Спартак» у меня есть хорошая возможность выиграть чемпионат и Кубок России

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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:50, Ашберн
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