Футбол
Ларссон заявил, что надеется в будущем достичь уровня своего отцаRT на русском 13:11
В составе сборной Швеции Ларссон стал бронзовым призёром чемпионата мира 1994 года. Ранее Джордан Ларссон рассказал, как нужно произносить его имя.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:50, Ашберн
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Политика
Американцы отказались от ракетного договора
Вашингтон окончательно и бесповоротно отказался от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен между странами более 30-ти лет назад.
Обновлено в 05:05
Экономика
Российские миллиардеры с начала года стали на 36 млрд долларов богаче
За семь месяцев нынешнего года богатейшие предприниматели России увеличили свое состояние на 36,324 млрд долларов.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
Боевики из Идлиба обстреляли родное село президента Сирии Асада
Как сообщил генерал-майор Алексей Бакин, 2 августа боевики произвели обстрел из реактивной системы залпового огня, установленной в районе Джебель-Шахбо в зоне деэскалации Идлиб.
Обновлено в 15:20
Политика
Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Общество
Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 13:47
Футбол
Кварацхелия пропустил тренировку «Рубина» перед матчем с ЦСКА
Нападающий «Рубина» Хвича Кварацхелия пропустил сегодня вечернюю тренировку команды перед матчем 4-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Обновлено в 11:01
Футбол
ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова
Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия
Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.
Обновлено в 14:34
Футбол
РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака".
Обновлено в 10:32
Энергетика
Нефть дорожает этим вечером на новостях о запасах в США
По данным американского Министерства энергетики, товарные запасы нефти на прошлой неделе опустились на почти 8,5 миллионов баррелей.
Обновлено 31 июля в 13:02
Игры
Трёхактовое обновление No Man’s Sky Beyond выйдет 14 августа
Beyond — трёхактовое обновление со ставкой на разные особенности: «Онлайн» — расширенные возможности для социализации и мультиплеера; «Виртуальная реальность» — появление поддержки VR-режима на PS4 и РС, где пользователи могут объединяться в том числе и с теми, кто играет без шлема; Третья особенность всё ещё неизвестна.
Обновлено в 09:10
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Политика
МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Политика
Трамп заявил об отказе Рэтклиффа от должности главы нацразведки
Президент США Дональд Трамп заявил, что конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы национальной разведки страны.
Обновлено в 14:59
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Футбол
Дибала отказывается переходить в «МЮ»
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду посоветовал Дибале перейти в "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 12:12
Культура
Скончалась певица Александра Стрельченко
Обновлено в 09:13
Музыка
Суд обязал Кэти Перри и соавторов выплатить почти $3 млн за плагиат
Суд присяжных постановил, что американская певица Кэти Перри и соавторы песни Dark horse, выпущенной в 2013 году и взорвавшей мировые чарты, а ныне ставшей причиной разбирательства в нарушении авторских прав, должны выплатить 2,78 млн долларов в качестве компенсации за плагиат.
Обновлено в 05:41
Политика
В Госдуме предложили штрафовать участников митингов на миллион
Член Государственной думы от партии «Единая Россия» Михаил Старшинов заявил, что штрафы за участие в несогласованных митингах следует повысить до одного миллиона рублей.
Обновлено в 12:21
Общество
Сергей Скрипаль позвонил маме и рассказал о своем самочувствии
"Позвонил без повода, с мамой поговорил", — приводит слова Виктории ТАСС.
Обновлено в 14:58
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Общество
Названо самое чистое место для купания в Крыму
Обновлено в 07:00
Политика
Москва и Минск подпишут план по отмене роуминга в начале сентября
Белоруссия и РФ договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении
Осужденные по делу о драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:40
Здоровье
Медики назвали самые полезные продукты для женского здоровья
Медики отмечают, что женщинам крайне полезно включать в рацион шпинат, который благотворно влияет на состояние организма в целом, а также улучшает либидо.
Обновлено в 10:38
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Наука
Археологи обнаружили на дне Нила главный храм «египетской Атлантиды»
Археологами-водолазами, работающими в месте затопленного древнего города Гераклион, находящегося в Средиземном море около города Александрия (Египет), найдены остатки древнего храма, различные золотые украшения и множество золотых монет, а также фрагменты корабля, информирует египетская газета "Сада аль-баляд".
Обновлено вчера в 11:14