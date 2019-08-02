Футбол

Ларссон заявил, что надеется в будущем достичь уровня своего отцаRT на русском 13:11

В составе сборной Швеции Ларссон стал бронзовым призёром чемпионата мира 1994 года. Ранее Джордан Ларссон рассказал, как нужно произносить его имя.
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Джордан Ларссон: «Не стоит меня сравнивать с моим отцом, я только начал свою карьеру»

Матч ТВ12:38

Йордан Ларссон: «Хочу когда-нибудь выйти на уровень отца»

Sports.ru13:15

Новичок «Спартака» Йордан Ларссон надеется достигнуть уровня игры своего отца

ТАСС12:51

Джордан Ларссон: «Не стоит меня сравнивать с моим отцом, я только начал свою карьеру»

Sportbox.RU12:38

Новичок «Спартака» Ларссон рассказал, кто из спортсменов его вдохновляет

Sport24.ru12:11

Й. Ларссон: готов в один день выйти на уровень отца

Чемпионат12:35

Джордан Ларссон: «Стараюсь не сравнивать себя с отцом. Он выиграл ЛЧ, а я только начинаю»

Спорт-Экспресс12:31
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Общество

Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Политика

Американцы отказались от ракетного договора

Вашингтон окончательно и бесповоротно отказался от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен между странами более 30-ти лет назад.
Обновлено в 05:05
Экономика

Российские миллиардеры с начала года стали на 36 млрд долларов богаче

За семь месяцев нынешнего года богатейшие предприниматели России увеличили свое состояние на 36,324 млрд долларов.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие

Боевики из Идлиба обстреляли родное село президента Сирии Асада

Как сообщил генерал-майор Алексей Бакин, 2 августа боевики произвели обстрел из реактивной системы залпового огня, установленной в районе Джебель-Шахбо в зоне деэскалации Идлиб.
Обновлено в 15:20
Политика

Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Общество

Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 13:47
Футбол

Кварацхелия пропустил тренировку «Рубина» перед матчем с ЦСКА

Нападающий «Рубина» Хвича Кварацхелия пропустил сегодня вечернюю тренировку команды перед матчем 4-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Обновлено в 11:01
Футбол

ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова

Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия

Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.
Обновлено в 14:34
Футбол

РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака".
Обновлено в 10:32
Энергетика

Нефть дорожает этим вечером на новостях о запасах в США

По данным американского Министерства энергетики, товарные запасы нефти на прошлой неделе опустились на почти 8,5 миллионов баррелей.
Обновлено 31 июля в 13:02
Игры

Трёхактовое обновление No Man’s Sky Beyond выйдет 14 августа

Beyond — трёхактовое обновление со ставкой на разные особенности: «Онлайн» — расширенные возможности для социализации и мультиплеера; «Виртуальная реальность» — появление поддержки VR-режима на PS4 и РС, где пользователи могут объединяться в том числе и с теми, кто играет без шлема; Третья особенность всё ещё неизвестна.
Обновлено в 09:10
Политика

Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Политика

МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Политика

Трамп заявил об отказе Рэтклиффа от должности главы нацразведки

Президент США Дональд Трамп заявил, что конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы национальной разведки страны.
Обновлено в 14:59
Общество

Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Футбол

Дибала отказывается переходить в «МЮ»

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду посоветовал Дибале перейти в "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 12:12
Культура

Скончалась певица Александра Стрельченко

Обновлено в 09:13
Общество

Убитая в Москве блогерша с 17 лет писала в соцсетях о «дорогих» мужчинах

Обновлено в 11:48
Музыка

Суд обязал Кэти Перри и соавторов выплатить почти $3 млн за плагиат

Суд присяжных постановил, что американская певица Кэти Перри и соавторы песни Dark horse, выпущенной в 2013 году и взорвавшей мировые чарты, а ныне ставшей причиной разбирательства в нарушении авторских прав, должны выплатить 2,78 млн долларов в качестве компенсации за плагиат.
Обновлено в 05:41
Политика

В Госдуме предложили штрафовать участников митингов на миллион

Член Государственной думы от партии «Единая Россия» Михаил Старшинов заявил, что штрафы за участие в несогласованных митингах следует повысить до одного миллиона рублей.
Обновлено в 12:21
Общество

Сергей Скрипаль позвонил маме и рассказал о своем самочувствии

"Позвонил без повода, с мамой поговорил", — приводит слова Виктории ТАСС.
Обновлено в 14:58
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Общество

Названо самое чистое место для купания в Крыму

Обновлено в 07:00
Политика

Москва и Минск подпишут план по отмене роуминга в начале сентября

Белоруссия и РФ договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении

Осужденные по делу о драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:40
Здоровье

Медики назвали самые полезные продукты для женского здоровья

Медики отмечают, что женщинам крайне полезно включать в рацион шпинат, который благотворно влияет на состояние организма в целом, а также улучшает либидо.
Обновлено в 10:38
Происшествия

СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве

Обновлено в 12:44
Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Наука

Археологи обнаружили на дне Нила главный храм «египетской Атлантиды»

Археологами-водолазами, работающими в месте затопленного древнего города Гераклион, находящегося в Средиземном море около города Александрия (Египет), найдены остатки древнего храма, различные золотые украшения и множество золотых монет, а также фрагменты корабля, информирует египетская газета "Сада аль-баляд".
Обновлено вчера в 11:14
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Американский баскетболист, бывший игрок НБА. Играл на позиции атакующего защитника. Джордан сыграл важную роль в популяризации баскетбола и НБА во всём мире в 1980-х и 1990-х годах.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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