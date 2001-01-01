Футбол
Ларссон заявил, что надеется в будущем достичь уровня своего отцаRT на русском 13:11
В составе сборной Швеции Ларссон стал бронзовым призёром чемпионата мира 1994 года. Ранее Джордан Ларссон рассказал, как нужно произносить его имя.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
Финансы
Рубль дешевеет на фоне пошлин США и санкций против России
Стоимость рубля снижается к евро и доллару в связи с введением пошлин США против Китая и информации о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 03:52
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Футбол
Балотелли может перейти в «Верону»
Обновлено в 11:58
Политика
Трамп заявил о решении СССР переименоваться в Россию
Союзные республики СССР решили переименоваться в Россию.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА
Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено в 06:05
Политика
В Совфеде отреагировали на прекращение действия ДРСМД
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал официальное прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с 2 августа.
Обновлено в 06:26
Политика
Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Политика
Путин упростил украинцам жизнь в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий, в частности, выдачу гражданам Украины вида на жительство в РФ.
Обновлено в 12:52
Политика
США ввели новый пакет санкций против России
Президент США Дональд Трамп подписал указ, где перечислены ограничительные меры, под которые может попасть Россия в связи с так называемым "делом Скрипалей".
Обновлено в 14:11
Происшествия
Во Франции разбился самолет, тушивший лесные пожары
Пожарный самолет разбился на юге Франции 2 августа в ходе операции по тушению крупных лесных пожаров.
Обновлено в 12:51
Авто
Недорогой «аналог» Toyota Hilux 18-летней давности обновился
Компания ZX Auto обновила пикап Tiger, который является перелицованной версией устаревшего варианта Hilux.
Обновлено в 14:01
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено вчера в 10:32
Общество
Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера
Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено в 13:23
Общество
Прошедший июль стал самым холодным в Москве за текущее столетие
Июль 2019 года стал самым холодным июлем XXI века в Москве, но за последние 140 лет он вошел только в топ-20 самых холодных, сообщил портал "Метеоновости".
Обновлено в 08:06
Музыка
Песня группы Metallica спасла студентку от пумы
Обновлено в 09:46
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в автобусе в Турции
В результате возгорания в автобусе в провинции Балыкесир в Турции погибли пять человек, ещё 15 пострадали.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении
Осужденные по делу о драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:40
Наука
Археологи обнаружили на дне Нила главный храм «египетской Атлантиды»
Археологами-водолазами, работающими в месте затопленного древнего города Гераклион, находящегося в Средиземном море около города Александрия (Египт), найдены остатки древнего храма, различные золотые украшения и множество золотых монет, а также фрагменты корабля, информирует египетская газета "Сада аль-баляд".
Обновлено вчера в 11:14
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.
Обновлено в 12:45
Наука
За 8 лет погибли 99% представителей вида морских свиней вакита
Сотрудники Королевского общества открытых наук изучили данные о популяции калифорнийских морских свиней на момент 2018 года.
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие
Командование ВСУ срочно вывело бригаду десантников из Донбасса
В ЛНР сообщили, что причиной вывода силовиков стали случаи хищений оружия и военного имущества Командование ВСУ приняло решение о срочном выводе из Донбасса 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 14:09
Космос
Хаббл отслеживает внешние пределы галактики
Спиральные рукава галактики и яркая сердцевина скрыта, вместо нее видна тонкая полоска ее внешнего предела.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Суд в Швеции освободил из-под стражи рэпера A$AP Rocky по делу о драке
Суд в Стокгольме после трех дней слушаний постановил в пятницу освободить из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс), которого обвиняют в нанесении телесных повреждений.
Обновлено в 13:59