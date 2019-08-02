Нападающий московского "Спартака" Йордан Ларссон оценил свой переход в московский клуб, передает Sports.ru. 2 августа красно-белые объявили о трансфере 22-летнего футболист из шведского "Норрчепинга".

Ларссон рассказал о переходе в «Спартак»

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