Футбол
Ларссон прилетел на медосмотр в «Спартак»Московский Комсомолец 07:36
В сообщении отмечается, что сегодня игрок должен подписать контракт с красно-белыми, после чего клуб официально объявит о его переходе.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 20:00, Ашберн
Политика
Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
Обновлено в 18:22
Здоровье
Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание
"Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Обновлено в 11:21
Общество
Россия приостанавливает ввоз фруктов из Китая
Россия приостанавливает с 10 августа ввоз фруктов из Китая.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Трамп заявил, что рассматривает вопрос блокады Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы.
Обновлено в 16:27
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено 30 июля в 04:55
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Политика
Порошенко: «Медведчук при мне голову не мог поднять»
Порошенко добавил, что при нём «пророссийские» силы на Украине, и в частности председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, не могли свободно вести политическую деятельность.
Обновлено в 03:11
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Экономика
Утверждены новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
В России утвердили единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено 30 июля в 12:29
Футбол
Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в третий раунд Лиги Европы
Чешский футбольный клуб "Млада Болеслав" обыграла казахстанский "Ордабасы" во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 12:28
Космос
Из центра Млечного Пути вылетела звезда с рекордной скоростью
Согласно теории астрономов, двойная звезда, в состав которой вошла S5-HVS1, подошла достаточно близко к черной дыре в центре Млечного Пути.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Актера «Современника» арестовали на восемь суток после исполнения роли инспектора ГИБДД в клипе, на него завели административное дело о незаконном ношении формы и мелком хулиганстве, сообщается на сайте МВД по Москве.
Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие
Истребители ВКС за неделю 12 раз поднимались на перехват у границ РФ
За неделю истребители ВКС России 12 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов.
Обновлено в 18:19
Авто
В России выросли продажи электромобилей с пробегом
В первой половине 2019 года на российском рынке было продано 1395 подержанных электромобилей, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 08:00
Наука
Геном коренных финнов хранит 26 потенциально опасных мутаций
Опубликованное в журнале Nature исследование выявило у финнов 26 потенциально вредных вариаций ДНК.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных
В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Обновлено в 14:02
Культура
Мемуары Сноудена появятся в продаже в День Конституции США
Обновлено в 10:24
Политика
Роскомнадзор пригрозил «миллионными штрафами» иностранным СМИ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, в частности, на решение Ofcom по RT, будут предусматривать миллионные штрафы для иностранных СМИ.
Обновлено в 10:16
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Театры
Театр на Малой Бронной переедет в январе 2020 года
Обновлено в 06:28
Общество
S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров
Авиаперевозчик решил привлечь внимание к проблеме масштабных лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 16:42
Футбол
Валерий Карпин назван лучшим тренером июля в РПЛ
Обновлено в 10:58
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено в 14:21
Хоккей
Александров подписал контракт с «Сент-Луисом»
Александров, который в минувшем сезоне выступал в Юниорской хоккейной лиге Онтарио, подписал контракт новичка, рассчитанный на три года.
Обновлено в 18:14
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми
Обновлено в 12:39
Происшествия
Мужчина с ножом напал на полицейских в Сургуте
В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Обновлено в 15:49
Футбол
Матч «Спартака» и «Динамо» пройдет по плану
Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо» перенесена не будет.
Обновлено в 05:42
Футбол
Габигол о продолжении карьеры: «Мое будущее не зависит от меня»
Полузащитник «Интера» Габриэл Барбоза, выступающий на правах аренды за «Фламенго», прокомментировал ситуацию с продолжением карьеры.
Обновлено в 13:20