Футбол

Ларссон прилетел на медосмотр в «Спартак»Московский Комсомолец 07:36

В сообщении отмечается, что сегодня игрок должен подписать контракт с красно-белыми, после чего клуб официально объявит о его переходе.
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