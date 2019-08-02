Сегодня "Спартак" объявил о переходе нападающего Джордана Ларссона из "Норчепинга". 22-летний швед подписал с красно-белыми 4-летний контракт, сообщает маркетинговая компания Wasserman.

Ларссон подписал со «Спартаком» контракт на 4 года

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