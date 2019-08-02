Футбол
Ларссон подписал со «Спартаком» контракт на 4 годаСпорт-Экспресс 14:02
Сегодня "Спартак" объявил о переходе нападающего Джордана Ларссона из "Норчепинга". 22-летний швед подписал с красно-белыми 4-летний контракт, сообщает маркетинговая компания Wasserman.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:50, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Автоспорт
Марко: опция Ферстаппена расторгнуть контракт истекает в воскресенье
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признал, что в контракте пилота команды Макса Ферстаппена есть опция расторжения, вместе с тем функционер заявил, что срок её действия истекает 4 августа.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Украина активизирует диалог с НАТО из-за ситуации с ДРСМД
В МИД Украины заявили, что страна активизирует диалог с НАТО в связи с прекращением Договора о ликвидации ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:17
Культура
Скончалась певица Александра Стрельченко
Обновлено в 09:13
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении
Осужденные по делу о драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:40
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Политика
США и Китай готовят подножку всей мировой экономике
Заявление президента США Дональда Трампа о введении новых 10-процентных пошлин в отношении китайских товаров на 300 млрд долларов всколыхнуло рынки.
Обновлено в 06:56
Авто
К российским дилерам приехал обновлённый кроссовер Mercedes-Benz GLC
Обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLC, заказы на который начали принимать в мае, приехал в Россию.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Суд дал два года колонии требовавшему встречи с Золотовым у Кремля
Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима предпринимателя Дмитрия Шалая, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:38
Политика
Путин упростил получение права на временное проживание в России
Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о выводе с фронта бригады ВСУ в наказание за воровство
Из зоны вооружённого конфликта в Донбассе командование ВСУ срочно выводит 25-ю отдельную аэромобильную бригаду, сообщил 2 августа журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Обновлено в 14:04
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Рубцова расплакалась, рассказывая об онкологии Гайдуляна
Звезды сериалов "СашаТаня" и "Универ" Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян стали гостями телепрограммы Бориса Корчевникова "Судьба человека", где рассказали о личной жизни и дружбе за пределами съемочной площадки.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Боевики из Идлиба обстреляли родное село президента Сирии Асада
Как сообщил генерал-майор Алексей Бакин, 2 августа боевики произвели обстрел из реактивной системы залпового огня, установленной в районе Джебель-Шахбо в зоне деэскалации Идлиб.
Обновлено в 15:20
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы на членство Украины в НАТО
В ближайшие годы Украина не сможет стать членом НАТО. Такое мнение выразила экс-глава Госдепартамента США Кондолиза Райс.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Суд арестовал студента ВШЭ за участие в массовых беспорядках 27 июля
Тверской суд Москвы отправил под арест 21-летнего студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 12:14
Здоровье
Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне
Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.
Обновлено в 10:55
Общество
Сергей Скрипаль позвонил маме и рассказал о своем самочувствии
"Позвонил без повода, с мамой поговорил", — приводит слова Виктории ТАСС.
Обновлено в 14:58
Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Космос
Самый старый спутник ГЛОНАСС вышел из строя
Обновлено в 02:59
Политика
Госбюро изъяло у военных документы по керченской провокации
Государственное бюро расследований Украины получило от командования Военно-морскими силами копии документов, которые имеют отношение к проходу трех кораблей ВМСУ через Керченский пролив в ноябре 2018 года.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
В стычках с израильскими военными в Газе пострадали 49 палестинцев
Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы.
Обновлено в 15:42
Музыка
Maruv записала новую песню на русском языке
Обновлено в 14:38
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия
Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.
Обновлено в 14:34