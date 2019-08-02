Футбол

Ларссон подписал со «Спартаком» контракт на 4 годаСпорт-Экспресс 14:02

Сегодня "Спартак" объявил о переходе нападающего Джордана Ларссона из "Норчепинга". 22-летний швед подписал с красно-белыми 4-летний контракт, сообщает маркетинговая компания Wasserman.
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Контракт Ларссона со «Спартаком» рассчитан на 4 года

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«Спартак» объявил о переходе Йордана Ларссона

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Стали известны детали контракта Ларссона со «Спартаком»

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«Спартак» объявил о переходе сына Хенрика Ларссона

РБК05:18
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Осужденные по делу о драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.
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Заявление президента США Дональда Трампа о введении новых 10-процентных пошлин в отношении китайских товаров на 300 млрд долларов всколыхнуло рынки.
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Суд дал два года колонии требовавшему встречи с Золотовым у Кремля

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Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле

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Политика

Путин упростил получение права на временное проживание в России

Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Армия и оружие

В ЛНР сообщили о выводе с фронта бригады ВСУ в наказание за воровство

Из зоны вооружённого конфликта в Донбассе командование ВСУ срочно выводит 25-ю отдельную аэромобильную бригаду, сообщил 2 августа журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
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Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
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Рубцова расплакалась, рассказывая об онкологии Гайдуляна

Звезды сериалов "СашаТаня" и "Универ" Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян стали гостями телепрограммы Бориса Корчевникова "Судьба человека", где рассказали о личной жизни и дружбе за пределами съемочной площадки.
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Боевики из Идлиба обстреляли родное село президента Сирии Асада

Как сообщил генерал-майор Алексей Бакин, 2 августа боевики произвели обстрел из реактивной системы залпового огня, установленной в районе Джебель-Шахбо в зоне деэскалации Идлиб.
Обновлено в 15:20
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Кондолиза Райс оценила шансы на членство Украины в НАТО

В ближайшие годы Украина не сможет стать членом НАТО. Такое мнение выразила экс-глава Госдепартамента США Кондолиза Райс.
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Происшествия

Суд арестовал студента ВШЭ за участие в массовых беспорядках 27 июля

Тверской суд Москвы отправил под арест 21-летнего студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 12:14
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Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне

Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.
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Сергей Скрипаль позвонил маме и рассказал о своем самочувствии

"Позвонил без повода, с мамой поговорил", — приводит слова Виктории ТАСС.
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Самый старый спутник ГЛОНАСС вышел из строя

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Госбюро изъяло у военных документы по керченской провокации

Государственное бюро расследований Украины получило от командования Военно-морскими силами копии документов, которые имеют отношение к проходу трех кораблей ВМСУ через Керченский пролив в ноябре 2018 года.
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Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене

Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
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Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия

Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.
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