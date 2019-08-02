Футбол
Ларссон не поможет «Спартаку» в матче с «Динамо»Sportbox.RU 12:52
Новичок «Спартака» Джордан Ларссон не сможет принять участие в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе красно-белых после пресс-конференции с участием Ларссона. О трансфере нападающего стало известно в пятницу.
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Наука
Найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга
Как передает MedicalXpress, прионная инфекция, а также бешенство у коров и болезнь Крейтцфельдта приводят к преждевременной смерти из-за гибели мозга.
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Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 12:04
Политика
Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.
Обновлено в 06:59
Космос
Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера
Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.
Обновлено в 06:56
Политика
Посольство США предупредило об угрозе терактов в праздники на Украине
Посольство США в Киеве предупредило американских граждан об угрозе терактов, с которой они могут столкнуться на Украине во время праздников.
Обновлено в 19:53
Политика
МИД России констатировал прекращение действия ДРСМД
"По инициативе американской стороны 2 августа 2019 года прекращено действие Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного 8 декабря 1987 года", - указывается в документе, размещенном на сайте правовой информации.
Обновлено в 05:15
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе
Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено вчера в 03:57
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Кино
Умер композитор Баррингтон Фелунг
За свою карьеру композитор написал музыку к более чем 60 фильмам и сериалам.
Обновлено в 09:21
Музыка
Maruv выпустила новую песню на русском языке
Украинская певица Maruv записала новую песню на русском языке под названием "Между нами".
Обновлено в 06:48
Авто
Выпустили байк со встроенным грилем (мясо можно будет готовить прямо в дороге)
Впервые «мясистый» байк покажут публике на мероприятии 2019 Sturgis Motorcycle Rally, которое пройдет в Южной Дакоте со 2 по 11 августа.
Обновлено в 05:49
Политика
Трамп ввел новые пошлины на китайские товары
Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября Соединенные Штаты вводят десятипроцентные пошлины на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов.
Обновлено в 03:36
Футбол
Месси дисквалифицировали на 3 месяца
Обновлено в 20:28
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые покажут на статической экспозиции МАКС-2019
«На авиасалоне МАКС-2019 будет продемонстрирован истребитель пятого поколения Су-57», - сообщили в пресс-службе корпорации.
Обновлено в 20:00
Авто
Представлен обновленный кемпер Volkswagen California
Компания Volkswagen официально представила обновлённый дом на колёсах - California.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Здоровье
Текслер отчитал медиков после жалобы многодетной матери
Обновлено в 05:17
Политика
Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, который, в частности, увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 17:48
Авто
Новый Volkswagen Tiguan появится в 2022 году
Премьера Volkswagen Tiguan третьего поколения ожидается в 2022 году.
Обновлено в 02:06
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Нереса за 50 млн евро
«Манчестер Юнайтед» намерен подписать форварда «Аякса» Давида Нереса.
Обновлено в 18:15
Происшествия
Россияне устроили драку в самолете и попали на видео
Обновлено в 20:16
Экономика
Дмитрий Медведев оценил ситуацию с недобросовестными подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что его "достали" недобросовестные подрядные организации и умышленное снижение цен на конкурсах.
Обновлено в 02:30
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 19:59
Политика
Лукашенко поручил ускорить интеграцию Белоруссии с Россией
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил правительству повлиять на ускорение согласования программы действий по углублению интеграции с Россией, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
Обновлено в 08:03
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды
Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено в 20:01
Космос
Старый спутник системы ГЛОНАСС вышел из строя
Обновлено в 08:01
Политика
Путин подписал закон, разрешающий охотиться с луком и арбалетом
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте - такую возможность получат обладатели охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружия, также лук или арбалет надо будет зарегистрировать в Росгвардии, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 15:29
Интернет
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31