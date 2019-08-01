Футбол
Ларссон не поможет «Спартаку» в матче с «Динамо»Sportbox.RU вчера в 12:52
Новичок «Спартака» Джордан Ларссон не сможет принять участие в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе красно-белых после пресс-конференции с участием Ларссона. О трансфере нападающего стало известно в пятницу.
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Йордан Ларссон перед матчем «Спартак» - «Динамо» проведет автограф-сессию
Спорт-Экспрессвчера в 16:21
Й. Ларссон проведёт автограф-сессию в фудкорте перед матчем «Спартак» — «Динамо»
Чемпионатвчера в 20:56
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Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
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В десяти странах стартуют Армейские международные игры
Соревнования стартуют сегодня и пройдут на территории десяти государств. Монголия, Узбекистан и Индия впервые примут у себя этапы АрМИ.
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ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж
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