Футбол
Ларссон не поможет «Спартаку» в матче с «Динамо»Sportbox.RU 12:52
Новичок «Спартака» Джордан Ларссон не сможет принять участие в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе красно-белых после пресс-конференции с участием Ларссона. О трансфере нападающего стало известно в пятницу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
Украина допрашивает жителей Донбасса, получивших российские паспорта. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
Обновлено в 15:23
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Наука
Названа главная основная причина развития рака
Научные специалисты из Медицинского колледжа Бейлора (Соединенные Штаты Америки) определили, что главной и основной причиной возникновения онкологических заболеваний у человека является дисфункция гена TP53.
Обновлено в 14:46
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено в 08:39
Культура
Скончалась певица Александра Стрельченко
В Москве на 83-м году жизни ушла народная артистка РСФСР, певица Александра Стрельченко. Последние годы она сильно болела.
Обновлено в 09:13
Экономика
США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
ЕС и США подписали соглашение о поставках на европейский рынок американской говядины, в производстве которой не используются гормоны роста, речь идет о выделении квоты объемом 35 тысяч тонн сроком на семь лет, сообщила в пятницу ЕК.
Обновлено в 17:17
Происшествия
Появилось видео экстренной посадки самолета на оживленную трассу в США
Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на загруженную дорогу в американском городе Паркленд, штат Сиэтл.
Обновлено в 07:08
Здоровье
Перинатальному центру требуются специалисты высокой квалификации
Главный врач рассказал, что не хватает специалистов высокой квалификации по многим направлениям.
Обновлено в 12:06
Наука
Учёные выяснили, как похмелье влияет на мозг
Обновлено в 04:53
Здоровье
Подготовлены советы для борьбы с пониженным уровнем гормона стресса
Гормон стресса регулирует наше поведение, а наши поступки влияют на уровень гормона стресса, добавил Мясников.
Обновлено в 14:44
Авто
Renault Arkana теперь стоит больше миллиона
Судя по новому прайс-листу, опубликованному на официальном сайте Renault, комплектации с механической коробкой передач прибавили в цене 16 000 рублей, а версии с вариатором (кроме спецверсии Edition One) – 20 000 рублей.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Российские миллиардеры с начала года стали на 36 млрд долларов богаче
За семь месяцев нынешнего года богатейшие предприниматели России увеличили свое состояние на 36,324 млрд долларов.
Обновлено в 00:44
Политика
Глава офиса Зеленского прокомментировал своё заявление об отставке
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подтвердил, что написал заявление об увольнении с занимаемой должности.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Страны НАТО поддержали решение США выйти из ДРСМД
"Решение США о выходе из договора вступает в силу, его полностью поддерживают союзники по НАТО", - говорится в распространенном в пятницу заявлении Североатлантического совета в связи с прекращением действия ДРСМД после одностороннего выхода из него США.
Обновлено в 06:12
Общество
Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова
Не успели поклонники Ксении Собчак смириться с ее разводом, как телеведущая с головой окунулась в новый роман с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено в 05:00
Происшествия
38-летний боксер покончил с собой
38-летний спортсмен находился в тюрьме. В исправительном учреждении подтвердили, что Костецки совершил самоубийство утром 2 августа.
Обновлено в 14:47
Энергетика
Литва обжаловала решение по иску к «Газпрому» в Верховном суде Швеции
Апелляционный суд Швеции в июле оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по иску Литвы к "Газпрому" на €1,5 млрд, якобы переплаченных литовскими потребителями за поставленный российским концерном природный газ.
Обновлено в 08:07
Политика
«Нафтогаз» не доверяет обещаниям Меркель по транзиту газа
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что не доверяет обещаниям канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу "Северного потока - 2".
Обновлено вчера в 19:47
Автоспорт
Гасли показал лучшее время во второй практике в Венгрии, Квят – 10-й
Пилоты "Ред Булла" Пьер Гасли и Макс Ферстаппен заняли два первых места во второй практике "Гран-при Венгрии".
Обновлено в 10:38
Финансы
Курс доллара поднялся выше 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 05:24
Финансы
Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
В Красноярск для тушения пожаров прибыли самолеты Минобороны
В Минобороны сообщили перебазировании в аэропорт Красноярска экипажей самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА).
Обновлено вчера в 00:55
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Елизавета II нашла для Меган Маркл мудрую наставницу
Елизавета II нашла мудрую наставницу для Меган Маркл, которая сможет набраться опыта в вопросах поведения.
Обновлено в 12:09
Политика
МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено в 15:42
Космос
Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера
Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.
Обновлено в 06:56
Культура
Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»
Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.
Обновлено в 06:20