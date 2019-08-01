Футбол

Ларссон не поможет «Спартаку» в матче с «Динамо»Sportbox.RU вчера в 12:52

Спартак — Динамо
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Новичок «Спартака» Джордан Ларссон не сможет принять участие в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе красно-белых после пресс-конференции с участием Ларссона. О трансфере нападающего стало известно в пятницу.
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