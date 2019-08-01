Футбол
Ларссон не поможет «Спартаку» в матче с «Динамо»Sportbox.RU вчера в 12:52
Новичок «Спартака» Джордан Ларссон не сможет принять участие в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе красно-белых после пресс-конференции с участием Ларссона. О трансфере нападающего стало известно в пятницу.
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Йордан Ларссон перед матчем «Спартак» - «Динамо» проведет автограф-сессию
Спорт-Экспрессвчера в 16:21
Й. Ларссон проведёт автограф-сессию в фудкорте перед матчем «Спартак» — «Динамо»
Чемпионатвчера в 20:56
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Экстренное решение засыпать ворота дамбы принято после моделирования ситуации при подъеме уровня воды в реке Амур до 6 метров.
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Общество
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Обновлено вчера в 11:28
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«Миры DC» все-таки получат собственного Таноса: Дарксайд появится в «Новых богах»
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Telegraph: США могут отказать Великобритании в торговой сделке из-за цифрового налога
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В тексте говорится о необходимости принять меры для обеспечения безопасности сегодня с полудня и до полуночи из-за несогласованной акции.
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Армия и оружие
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Общество
Два спаниеля оставили британку без нескольких тысяч евро
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Общество
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Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
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Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
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Происшествия
Три человека погибли при обрушении скалы на пляже в Калифорнии
Три человека погибли в результате обрушения скалы на пляже в штате Калифорния. Об этом сообщает Associated Press.
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Политика
ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину
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