Новичок «Спартака» Джордан Ларссон не сможет принять участие в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе красно-белых после пресс-конференции с участием Ларссона. О трансфере нападающего стало известно в пятницу.

Ларссон не поможет «Спартаку» в матче с «Динамо»

Энергетика Китай получил контроль над ценами на нефть «Мировые цены на нефть могут оказаться под давлением, если Китай решит использовать иранскую нефть, хранящуюся в его портах», — заявил аналитик компании PVM Oil Associates Стивен Бреннок.

Политика Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.

Общество Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с психическими расстройствами Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.

Происшествия Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.

Происшествия Крупный пожар случился в центре Москвы 11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.

Политика Трамп обсудил с Путиным нового посла США в РФ Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 31 июля с президентом России Владимиром Путиным обсудил претендентов на должность посла США в России.

Политика Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.

Общество Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.

Шоу-бизнес В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова Не успели поклонники Ксении Собчак смириться с ее разводом, как телеведущая с головой окунулась в новый роман с режиссером Константином Богомоловым.

Общество Дамбу в Хабаровске засыплют песком Экстренное решение засыпать ворота дамбы принято после моделирования ситуации при подъеме уровня воды в реке Амур до 6 метров.

Шоу-бизнес Мария Порошина опубликовала семейное фото с Ярославом Бойко Сегодня Порошина показала трогательный снимок с Ярославом Бойко. Полгода назад 45-летняя Мария Порошина в пятый раз стала мамой.

Общество Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети Заведующая кафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева дала правильный ответ на задачу, которая недавно появилась в соцсетях и вызвала бурную реакцию пользователей.

Общество Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Кино «Миры DC» все-таки получат собственного Таноса: Дарксайд появится в «Новых богах» Вместе с Фуриями Танос в исполнении Джоша Бролина стал главным антагонистом «Саги бесконечности», но и в «Мирах DC» должен был появиться его аналог – Дарксайд (двух злодеев часто сравнивают).

Политика Telegraph: США могут отказать Великобритании в торговой сделке из-за цифрового налога Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Великобританию о том, что Соединенные Штаты могут отказаться от заключения соглашения о свободной торговле между двумя странами, если Лондон введет налог на крупнейшие компании, предлагающие цифровые услуги.

Общество Чиновники предложили сегодня закрыться магазинам и кафе в Мещанском, Тверском и Басманном районах Москвы В тексте говорится о необходимости принять меры для обеспечения безопасности сегодня с полудня и до полуночи из-за несогласованной акции.

Политика Венесуэла обратится в Совбез ООН из-за угрозы блокады со стороны США Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу своего американского коллеги Дональда Трампа ввести блокаду республики.

Происшествия Под Владимиром из-за хлопка газа обрушилась стена жилого дома Стена жилого дома обрушилась после хлопка газа в Вязниковском районе Владимирской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.

Армия и оружие Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада Решение президента Сирии о полном прекращении с нуля часов 2 августа огня и любых наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации тут же использовали для провокации окопавшиеся в этом районе страны террористы.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Кино Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.

Происшествия Три человека погибли при обрушении скалы на пляже в Калифорнии Три человека погибли в результате обрушения скалы на пляже в штате Калифорния. Об этом сообщает Associated Press.