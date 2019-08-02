Шведский нападающий Джордан Ларссон, перешедший в московский «Спартак», рассказал, как нужно произносить его имя. «Произношение моего имени не имеет значения, но я предпочитаю всё-таки Джордан», — приводит слова 22-летнего форварда «Чемпионат».

Новичок «Спартака» Ларссон рассказал, как нужно произносить его имя

Политика Захарова отреагировала на санкции США по делу Скрипалей Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что санкции США против России из-за дела экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются настоящей провокацией.

Экономика Путин изменил НДС на фрукты, ягоды и пальмовое масло Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс России, которыми предусматривается снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 10% на фрукты и ягоды.

Общество ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.

Политика США окончательно вышли из демилитаризирующего ДРСМД с Россией США вышли из договора о ликвидации ядерных ракет средней и малой дальности сегодня, 2 августа.

Политика США ввели новый пакет санкций против России Президент США Дональд Трамп подписал указ, где перечислены ограничительные меры, под которые может попасть Россия в связи с так называемым "делом Скрипалей".

Политика Путин упростил украинцам жизнь в России Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий, в частности, выдачу гражданам Украины вида на жительство в РФ.

Политика В Китае заявили о планах ввести контрмеры при введении пошлин США Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин сообщила, что если произойдёт введение тарифов США, то «Китаю придётся принять необходимые контрмеры для решительной защиты своих основных интересов».

Армия и оружие В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет США приступят к разработке ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении.

Космос Вперед, кролик Энерджайзер! Ровер Mars 2020 получает свою ядерную «батарейку» Ядерные реакторы применяются на аппаратах-близнецах Voyager («Вояджер»), находящихся в данное время в межзвездном пространстве; спутником New Horizons («Новые горизонты»), прошедшим в 2015 г. мимо Плутона, а также марсианским ровером НАСА Curiosity, научным предшественником вездехода Mars 2020.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Армия и оружие «Туполев» создаст военный транспортник для замены украинского Ан-12 Ожидается, что серийные поставки в войска новых средних транспортных самолетов должны начаться в 2026 году, так как украинские Ан-12 к 2030 году полностью выведут из эксплуатации.

Гаджеты Apple выпустит MacBook Pro с 5G к 2020 году Источники в цепочке поставок утверждают, что Apple готовятся к выпуску 5G MacBook Pro в 2020 году, а другие производители ноутбуков планируют выпуск моделей с сотовой связью с использованием новой сети до конца 2019 года.

Культура Умерла певица Александра Стрельченко В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.

Армия и оружие МИД раскритиковал решение генсека ООН расследовать атаки в Идлибе В МИД РФ заявили, что решение генсека ООН Антониу Гутерриша расследовать атаки в Идлибе является провокационным.

Политика Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.

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Авто Опубликованы изображения нового российского электромобиля Zetta В базе Федерального института промышленной собственности появились первые изображения нового российского электромобиля Zetta.

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Происшествия Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении Осужденные по делу о драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.