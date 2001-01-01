Футбол
Ларссон не поможет «Спартаку» в матче с «Динамо»Матч ТВ 12:52
Новичок «Спартака» Джордан Ларссон не сможет принять участие в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе красно-белых после пресс-конференции с участием Ларссона. О трансфере нападающего стало известно в пятницу.
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Новая надежда «Спартака» – Джордан, №23. У шведа отличные данные для старта
Bookmaker-ratings.ru11:21
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Футбол
ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова
Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
Обновлено в 08:55
Политика
В администрации США сообщили о введении новых санкций против России
Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
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США и Китай готовят подножку всей мировой экономике
Заявление президента США Дональда Трампа о введении новых 10-процентных пошлин в отношении китайских товаров на 300 млрд долларов всколыхнуло рынки.
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Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
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Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
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Общество
Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
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Происшествия
Суд арестовал студента ВШЭ за участие в массовых беспорядках 27 июля
Тверской суд Москвы отправил под арест 21-летнего студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 12:14
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Подольская в слитном купальнике похвасталась подтянутой фигурой
В первые дни августа певица поделилась новыми пляжными фото. Она продемонстрировала свою подтянутую фигуру в слитном голубом купальнике.
Обновлено в 13:16
Автоспорт
Марко: опция Ферстаппена расторгнуть контракт истекает в воскресенье
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признал, что в контракте пилота команды Макса Ферстаппена есть опция расторжения, вместе с тем функционер заявил, что срок её действия истекает 4 августа.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о выводе с фронта бригады ВСУ в наказание за воровство
Из зоны вооружённого конфликта в Донбассе командование ВСУ срочно выводит 25-ю отдельную аэромобильную бригаду, сообщил 2 августа журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Обновлено в 14:04
Происшествия
В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек
В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Германии обнаружили рекордную партию кокаина
Обновлено в 12:04
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Происшествия
Суд дал два года колонии требовавшему встречи с Золотовым у Кремля
Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима предпринимателя Дмитрия Шалая, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:38
Политика
В Белом доме заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией
В Вашингтоне заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как у президента США Дональда Трампа хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:58
Политика
Путин подписал закон, разрешающий охотиться с луком и арбалетом
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте - такую возможность получат обладатели охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружия, также лук или арбалет надо будет зарегистрировать в Росгвардии, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 15:29
Общество
Горнолыжный трамплин на Воробьевых горах достроят в 2020–2021 годах
Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход работ и заявил, что старые трамплины снесены, сейчас идет строительство нового в соответствии с международными требованиями.
Обновлено в 10:15
Авто
Опубликованы патентные изображения российского электромобиля Zetta
В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) опубликованы первые патентные изображения российского электромобиля Zetta.
Обновлено в 06:01
Культура
Скончалась певица Александра Стрельченко
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Происшествия
Внучка Кеннеди скончалась от передозировки
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Общество
Прошедший июль стал самым холодным в Москве за текущее столетие
Июль 2019 года стал самым холодным июлем XXI века в Москве, но за последние 140 лет он вошел только в топ-20 самых холодных, сообщил портал "Метеоновости".
Обновлено в 08:06
Экономика
Россия увеличила экспорт кондитерских изделий на 14% за полгода
Россия в январе-июле 2019 года увеличила экспорт кондитерских изделий в денежном выражении на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 12:10
Футбол
Шюррле: хочу получить удовольствие от игры в «Спартаке»
Обновлено в 12:09
Космос
NASA показала впечатляющее фото космической «бабочки» в Сети
Аэрокосмическая компания NASA опубликовала недавно в Сети фотографию космической «бабочки».
Обновлено в 05:13
Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование плана интеграции с Россией
"Александр Лукашенко более подробно проинформировал членов правительства о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с президентом России Владимиром Путиным и дал поручение ускорить работу над согласованием положений обновленной программы действий", — цитирует Румаса Sputnik Беларусь.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Лазерные системы повысят живучесть американских летательных аппаратов
К моменту подписания контракта компания уже установила подобные системы примерно на 1 500 воздушных судов, относящихся к 80 различным типам летательных самолетов, включая самолеты, вертолеты, конвертопланы и т. д. Отметим, что указанные системы ЛСИП служат для повышения живучести воздушного судна в условиях боевых действий.
Обновлено в 12:27