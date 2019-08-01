Футбол
Ларссон не поможет «Спартаку» в матче с «Динамо»Матч ТВ вчера в 12:52
Новичок «Спартака» Джордан Ларссон не сможет принять участие в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе красно-белых после пресс-конференции с участием Ларссона. О трансфере нападающего стало известно в пятницу.
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Й. Ларссон проведёт автограф-сессию в фудкорте перед матчем «Спартак» — «Динамо»
Чемпионатвчера в 20:56
Йордан Ларссон перед матчем «Спартак» - «Динамо» проведет автограф-сессию
Спорт-Экспрессвчера в 16:21
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В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
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После смерти актера, в 1994 году, обе медали и одно удостоверение, сохранившееся в семье, в дар Музею Победы передала его дочь Мария Смоктуновская.
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Получивших российские паспорта украинцев начали допрашивать
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил составить перечень стран, с которыми можно отменить визовый режим.
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Кейт Бланшетт и Брэдли Купер сыграют в новом фильме Гильермо дель Торо
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Общество
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
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США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
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Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.
Обновлено вчера в 23:55
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Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Обновлено вчера в 05:33
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России предсказали ипотечный бум
Объем выдачи ипотечных кредитов в России может достигнуть к 2024 году 4,7 триллиона рублей, превысив таким образом прогнозируемые итоги 2019-го более чем вдвое.
Обновлено вчера в 13:34
Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).
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Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
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Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Экономика
Работающим пенсионерам повысят пенсии
Корректировке подлежат выплаты пенсионерам, работавшим в 2018 году, при условии, что работодатели выплачивали за них страховые взносы.
Обновлено 31 июля в 17:15
Армия и оружие
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Наука
Главную основную причину развития рака назвали ученые
Главную причину развития раковых заболеваний озвучили ученые и исследователи, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у Черноморского побережья России
Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 04:56
Авто
Универсал Renault Talisman приоткрыл свой новый облик
Фотошпионы поделились с нами снимками рестайлингового универсала Renault Talisman Grandtour/Estate, намекающими на возможное обновление модели уже нынешней осенью.
Обновлено вчера в 11:51
Здоровье
Абхазия планирует погасить задолженность перед российскими клиниками
Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия подчеркнул значимость данного события, пояснив, что погашение долгов даст возможность гражданам Абхазии, не имеющим российского гражданства и полиса ОМС, получать высокотехнологическую медицинскую помощь в ведущих федеральных научных клинических центрах России.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
США окончательно вышли из демилитаризирующего ДРСМД с Россией
Впоследствии США обвиняли РФ за проведение испытаний ракет 9М729, дальность которых, по их мнению, превышает 500 км. По мнению Москвы, США начали нарушать ДРСМД еще в 1999 году во время испытания боевых дронов, а в 2014 году в нарушение договора начали размещать в Европе пусковые установки, пригодные к запуску ракет средней дальности «Томагавк».
Обновлено вчера в 07:58
Футбол
«Зенит» заявил Малкома на сезон
Полузащитник Зенита Малком включен в заявку команды на сезон, сообщает официальный сайт премьер-лиги.
Обновлено в 07:00
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20