Футбол

Ларссон хочет выиграть со «Спартаком» РПЛ и Лигу ЕвропыSport.ru 09:14

Официально: Джордан Ларссон стал футболистом "Спартака" Ларссон отметил, что его не хотели отпускать в разгар шведского сезона. Хотя при этом в Норрчеппинге были рады за игрока, так как переход в такой клуб, как Спартак - это большой шаг в карьере.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Й. Ларссон: горд быть «мясом»

Чемпионат14:46

Джордан Ларссон: «Горжусь тем, что я – игрок „Спартака“. Горжусь быть „мясом“»

Sportbox.RU14:25

Йордан Ларссон: «Переход в „Спартак“ – хороший шанс выиграть чемпионат или Кубок, возможно, и Лигу Европы»

Sports.ru07:06

Джордан Ларссон: «В „Спартаке“ намерен завоевать первые титулы в карьере»

Sport24.ru07:07

Ларссон хочет выиграть со «Спартаком» РПЛ и Лигу Европы

Sport.ru09:14

Джордан Ларссон: Все, что я увидел в «Спартаке», на высшем уровне

Советский спорт07:16

"Я горд быть "мясом". Эпичное видео от Ларссона после перехода в "Спартак"

Спорт-Экспресс13:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:02, Ашберн
Происшествия

СК возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Сибири

Обновлено вчера в 19:13
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Происшествия

СК нашел 134 уклониста среди задержанных на митинге в Москве

Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги

«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Политика

На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса

На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 12:04
Политика

Япония заявила об оскорблении японцев из-за визита Медведева на Курилы

Обновлено в 03:34
Общество

Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера

Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Здоровье

Россиян призвали воздержаться от поедания мухоморов

Россиян предупредили, что не стоит поддаваться на советы пользователей социальных сетей, которые рекомендуют есть мухоморы.
Обновлено в 11:58
Политика

Мадуро обратился в ООН из-за угрозы Трампа ввести блокаду Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу президента США Дональда Трампа ввести блокаду страны и обратился к ООН в связи с угрозами, передает РИА Новости.
Обновлено в 18:57
Футбол

Макелеле вернулся в «Челси» на тренерскую должность

Экс-игрок лондонского "Челси" Клод Макелеле занял одну из тренерских должностей в клубе, передает официальный сайт клуба.
Обновлено в 13:36
Здоровье

Диетолог поспорил с тайваньскими учёными о пользе бега для похудения

Обновлено в 08:32
Политика

Захарова прокомментировала новые санкции США в отношении России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новые санкционные ограничения, ранее введенные США в отношении России из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 15:15
Финансы

Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму

Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
Обновлено в 21:00
Энергетика

Суд поддержал «Лукойл» в споре с «Роснефтью»

Через терминал «Варандей» обе компании поставляют всю нефть с совместного проекта «Требса и Титова» (добыча в 2017 г. – 1,9 млн т). Месторождением владеет «Башнефть-полюс», в котором «Роснефть» после покупки «Башнефти» контролирует 74,9%, «Лукойл» – 25,1%. В марте 2019 г. ФАС приняла решение в пользу «Роснефть», «Лукойл» его обжаловала.
Обновлено в 11:38
Здоровье

Медики рассказали о пользе солярия

Медики рассказали, что солярий хорошо подготавливает кожу к летнему солнцу, поэтому перед поездкой на море полезно посетить пару сеансов.
Обновлено в 15:10
Баскетбол

Сборная России разгромила Иорданию на турнире в Москве с разницей +40

Обновлено в 14:51
Наука

Ученые рассказали, как похмелье влияет на мозг

Похмелье очень негативно влияет на мозг и может быть опасно для жизни.
Обновлено в 01:40
Экономика

Прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

Почти 14 миллионов человек получат прибавку к пенсии. Максимальное увеличение выплат - 261 рубль 72 копейки.
Обновлено вчера в 05:18
Футбол

Форвард «Спартака» может уйти в «Ахмат»

Форвард красно-белых Георгий Мелкадзе интересует Ахмат, который собирается взять футболиста в аренду на один год.
Обновлено в 17:43
Происшествия

В Германии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина

Обновлено в 21:03
Гаджеты

Введение США новых пошлин на товары из Китая может повлечь рост цен на Apple iPhone

Введение с 1 сентября недавно объявленного президентом США Дональдом Трампом 10-процентного тарифа на китайский импорт может ударить по доходу Apple, сообщается в обнародованной в пятницу аналитической заметке банка Bank of America Merrill Lynch (BofA).
Обновлено в 14:18
Общество

Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Обновлено в 18:22
Армия и оружие

Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе

Обновлено в 07:47
Армия и оружие

Уничтоженные в Ливии украинские Ил-76 показали из космоса

В Сети появился спутниковый снимок, на котором запечатлены уничтоженные в июле в Ливии украинские военно-транспортные самолеты Ил-76.
Обновлено в 10:11
Кино

Создатель сериала «Чернобыль» рассказал о вырезанной сцене

Обновлено в 14:56
Армия и оружие

Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА

Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено в 06:05
Политика

Путин подписал законы о шпионских устройствах

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 19:59
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Американка подхватила инфекцию от собаки и лишилась конечностей

В США Мэри Трейнер из штата Огайо лишилась всех конечностей после того, как она заразилась тяжелой инфекцией через слюну собаки.
Обновлено в 14:44
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе

Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено вчера в 03:57
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное