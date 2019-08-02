Официально: Джордан Ларссон стал футболистом "Спартака" Ларссон отметил, что его не хотели отпускать в разгар шведского сезона. Хотя при этом в Норрчеппинге были рады за игрока, так как переход в такой клуб, как Спартак - это большой шаг в карьере.

Ларссон хочет выиграть со «Спартаком» РПЛ и Лигу Европы

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