Футбол
Ларссон хочет выиграть со «Спартаком» РПЛ и Лигу ЕвропыSport.ru 09:14
Официально: Джордан Ларссон стал футболистом "Спартака" Ларссон отметил, что его не хотели отпускать в разгар шведского сезона. Хотя при этом в Норрчеппинге были рады за игрока, так как переход в такой клуб, как Спартак - это большой шаг в карьере.
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