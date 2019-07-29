Футбол
Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июляSoccer.ru 15:31
Во вторник, 30 июля, нападающие швед Джордан Ларссон и немец Андре Шюррле пройдут медобследование в «Спартаке».
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По данным "СЭ", нападающие швед Йордан Ларссон и немец Андре Шюррле завтра, во вторник 30 июля, пройдут медобследование для "Спартака". В случае успешного прохождения с ними будут подписаны контракты.Спорт-Экспресс15:05
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