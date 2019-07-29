По данным "СЭ", нападающие швед Йордан Ларссон и немец Андре Шюррле завтра, во вторник 30 июля, пройдут медобследование для "Спартака". В случае успешного прохождения с ними будут подписаны контракты.

с чего всё началось

Во вторник, 30 июля, нападающие швед Джордан Ларссон и немец Андре Шюррле пройдут медобследование в «Спартаке».

Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июля

Политика В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы» Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».

Политика Трампа призвали ввести новые санкции против России Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.

Политика У Зеленского назвали способ возвращения Крыма Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Технологии Сбой произошел в работе мессенджера Slack В работе корпоративного мессенджера Slack произошел сбой вечером 29 июля.

Шоу-бизнес Инну Чурикову скоро выпишут из больницы Муж Инны Чуриковой режиссер Глеб Панфилов рассказал, что его жена пошла на поправку и скоро выпишется из больницы, пишет «Московский комсомолец».

Политика МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».

Энергетика Названы страны Европы с самым дешёвым бензином По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина.

Кино Звезда «Игры престолов» защитила Бениоффа и Уайсса от нападок фанатов Исполнительница роли Миссандеи в сериале «Игра престолов» Натали Эммануэль выступила в защиту создателей ленты Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса, которых поклонники ленты критикуют за неудачный финал.

Футбол Хавбек «Краснодара-2» назвал соперника «чуркой» Хавбек краснодарского клуба Александр Черников был удален арбитром Игорем Низовцевым в компенсированное ко 2-му тайму время после стычки с игроком красноярцев Шамилем Гасановым.

Политика СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.

Космос Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс» Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.

Политика Против Порошенко возбудили уголовное дело за давление на судей На Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) возбуждено новое уголовное дело.

Футбол «Реал» отдал Майораля в аренду «Леванте» Нападающий «Реала» Борха Майораль перешел в «Леванте» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Политика Посольство России в Британии осудило невыдачу виз жителям Крыма Отказ ряда стран ЕС выдавать шенгенские визы жителям Крыма по паспортам, полученным после 2014 года, нарушает права граждан на свободное передвижение, противоречит международным стандартам в сфере прав человека и является политически мотивированным, заявили в посольстве РФ в Великобритании.

Происшествия Моряки иранского судна в Астрахани пострадали от кишечного заболевания Кишечное заболевание стало причиной обращения экипажа иранского торгового судна за медицинской помощью в порту Астрахани.

Авто Jannarelly выпустит спорткар в этом году Компания Jannarelly в нынешнем году выпустит спорткар. В январе 2016 года был представлен концепт Jannarelly Design-1.

Кино Сериал про Джона Уика станет приквелом франшизы Что касается премьеры сериала, то она, скорее всего, состоится после выхода четвертого «Джона Уика», релиз которого назначен на май 2021 года.

Происшествия Выписанный из больницы Навальный не исключил, что его отравили Оппозиционер Алексей Навальный, доставленного из спецприемника в больницу с признаками острой аллергической реакцией, не исключает возможности отравления.