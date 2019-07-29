По данным "СЭ", нападающие швед Йордан Ларссон и немец Андре Шюррле завтра, во вторник 30 июля, пройдут медобследование для "Спартака". В случае успешного прохождения с ними будут подписаны контракты.

с чего всё началось

Во вторник, 30 июля, нападающие швед Джордан Ларссон и немец Андре Шюррле пройдут медобследование в «Спартаке».

Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июля

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