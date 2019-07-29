Футбол

Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июляSoccer.ru вчера в 15:31

Во вторник, 30 июля, нападающие швед Джордан Ларссон и немец Андре Шюррле пройдут медобследование в «Спартаке».
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Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр «Спартака» 30 июля

По данным "СЭ", нападающие швед Йордан Ларссон и немец Андре Шюррле завтра, во вторник 30 июля, пройдут медобследование для "Спартака". В случае успешного прохождения с ними будут подписаны контракты.
Спорт-Экспрессвчера в 15:05

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СМИ: Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июля

RT на русскомвчера в 16:31

Шюррле и Ларссон завтра пройдут медосмотр в «Спартаке»

Metaratingsвчера в 15:51

СМИ: Шюррле пройдет медосмотр в «Спартаке» 30 июля

Sportbox.RUвчера в 15:38

СМИ: Шюррле пройдет медосмотр в «Спартаке» 30 июля

Матч ТВвчера в 15:38

Шюррле и Ларссон завтра пройдут медосмотр в «Спартаке»

Sports.ruвчера в 15:38

Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июля

Soccer.ruвчера в 15:31

Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр «Спартака» 30 июля

Спорт-Экспрессвчера в 15:05
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 02:21, Вашингтон
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Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий дортмундской «Боруссии». Также выступает за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.
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Джордан Ларссон
Шведский футболист
Шведский футболист, нападающий клуба «Норрчёпинг».
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