Футбол
Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июляSoccer.ru вчера в 15:31
Во вторник, 30 июля, нападающие швед Джордан Ларссон и немец Андре Шюррле пройдут медобследование в «Спартаке».
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с чего всё началось
По данным "СЭ", нападающие швед Йордан Ларссон и немец Андре Шюррле завтра, во вторник 30 июля, пройдут медобследование для "Спартака". В случае успешного прохождения с ними будут подписаны контракты.Спорт-Экспрессвчера в 15:05
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 02:21, Вашингтон
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