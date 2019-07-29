Шведский нападающий Йордан Ларссон и немецкий полузащитник Андре Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июля. Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Отмечается, что оба футболиста могут стать игроками «Спартака» в случае успешного прохождения медобследования.

Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке»

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