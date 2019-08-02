Официально: Джордан Ларссон стал футболистом "Спартака" Ларссон отметил, что его не хотели отпускать в разгар шведского сезона. Хотя при этом в Норрчеппинге были рады за игрока, так как переход в такой клуб, как Спартак - это большой шаг в карьере.

Ларссон хочет выиграть со «Спартаком» РПЛ и Лигу Европы

Происшествия Среди задержанных в Москве 27 июля нашли 134 «уклониста» от армии Следственный комитет РФ официально объявил, что среди задержанных 27 июля граждан, оказалось 134 молодых человека, которые уклоняются от службы в армии.

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.

Экономика Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.

Общество Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.

Политика Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.

Политика Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2» Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.

Политика В СНБО рассказали о переговорах с Россией о транзите газа Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что переговоры по транзиту газа с России через украинскую территорию будут возобновлены после создания нового правительства страны.

Финансы Российский рынок акций открылся падением индексов Европейские рынки акций преимущественно закрылись ростом Рынки акций США закрылись падением биржевых индикаторов Сегодня фондовые индексы стран АТР реагируют резким падением на ухудшение торговых отношений между США и Китаем, а также между Южной Кореей и Японией.

Политика Суд Украины постановил завести дело на Парубия, сообщили СМИ Киевский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить дело против спикера Рады Андрея Парубия.

Футбол В «Спартаке» раскрыли детали сделки по Андре Шюррле «Спартак» объявил об аренде игрока дортмундской «Боруссии» Шюррле 31 июля. Через год «красно-белые» смогут выкупить права на футболиста.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Космос Роман Бессонов о том, почему в космических проектах нужна филигранная точность "Газета.Ru" поговорила с завотделом оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) РАН, участником секции по робототехнике в научно-техническом совете "Роскосмоса" Романом Бессоновым об автономных космических аппаратах, космической навигации и будущем космороботов.

Финансы Курс доллара превысил 65 рублей Курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Футбол Как играет Йордан Ларссон, который перешёл в «Спартак» В Нидерландах за «НЕК Неймеген» Ларссон играл чистого нападающего или правого полузащитники при системе 4-2-3-1 (4-1-4-1), но был не столь эффективен и результативен, как сейчас.

Общество Гидрометцентр предупреждает об аномально холодном августе Начало августа в Центральном федеральном округе, а также большинстве регионов Приволжского, Северо-Западного и Южного округов будет холоднее обычного.

Политика Среди подписей за 22 кандидатов в Мосгордуму нашли 339 «мёртвых душ» Председатель столичного избиркома Валентин Горбунов сообщил, что в ходе проверки у 22 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы удалось обнаружить 339 подписей уже умерших людей.

Происшествия Мамаев и Кокорин подали ходатайство об УДО Приговоренные к тюремным срокам полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО).

Политика Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.

Культура Дженнифер Энистон попросила миллион за съемки в фильме «Брат-3» Эпатажный продюсер и шоумен Стас Барецкий продолжает интриговать общественность новостями о съемках своего нового фильма – третьей части культовой картины «Брат».

Армия и оружие Страны НАТО поддержали решение США выйти из ДРСМД Страны НАТО поддерживают решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в заявлении Североатлантического совета в связи с прекращением действия договора после одностороннего выхода Вашингтона.

Происшествия Неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь на Урале В Свердловской области неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь.

Происшествия В Германии изъяли кокаин на €1 млрд евро В порту немецкого города Гамбург правоохранительные орган изъяли 4,5 тонны кокаина на сумму €1 млрд. (70,5 млрд рублей).

Финансы Банк «Траст» увеличил долю в ОВК до 25,52% Банк «Траст» увеличил долю в ПАО «Объединенная вагонная компания» (ОВК) с 5,7 до 25,5225%, говорится в материалах кредитной организации.