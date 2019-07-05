Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч Суперкубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом", сообщается на сайте РФС. Встреча команд пройдет 6 июля в Москве на стадионе в Петровском парке.

Лапочкин рассудит «Зенит» и «Локомотив» в Суперкубке России

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