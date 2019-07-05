Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч Суперкубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом", сообщается на сайте РФС. Встреча команд пройдет 6 июля в Москве на стадионе в Петровском парке.

Лапочкин рассудит «Зенит» и «Локомотив» в Суперкубке России

Общество На Камчатке начал извергаться вулкан Ключевской На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской. Об этом сообщается на сайте Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Политика На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.

Экономика ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".

Политика Болтон одобрил задержание иранского танкера в Гибралтаре МИД Ирана выразил протест британскому послу в Тегеране и назвал задержание танкера неприемлемым, поскольку санкции ЕС не основаны на решениях ООН.

Происшествия В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу В Казани на съемной квартире задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Футбол «Чайка» принесла извинения всем настоящим болельщикам «Ростова» Вышедшая в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) "Чайка" из села Песчанокопского принесла извинения всем настоящим болельщикам "Ростова" за конфликт с клубом.

Транспорт Изменились правила перевозки детей в автомобилях Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .

Политика Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.

Политика Планы Украины на Арктику прокомментировали в Совфеде Заявление о планах Украины в Арктике является пустой болтовнёй украинских дипломатов.

Спорт Александра Попова и Сергея Бубку подозревают в коррупции Экс-губернатор Рио-де-Жанейро утверждает, что их голоса на выборах столицы Олимпиады-2016 были куплены Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал признался в подкупе членов Международного олимпийского комитета (МОК) на выборах столицы Олимпийских игр-2016 в 2009 году.

Авто Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3% В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Авто Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам июня Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.

Происшествия ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене «4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.

Шоу-бизнес Нелюдимая дочь Мадонны готовится к свадьбе Старшая дочь Мадонны — Лурдес Мария Чикконе-Леон — занимается свадебными хлопотами.

Космос С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз» С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно прооперировали Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Происшествия МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.

Экономика Samsung предупредил инвесторов о снижении прибыли на 56% Во втором квартале 2019 года чистая прибыль Samsung составит ₩6,5 трлн ($5,6 млрд), следует из сообщения на сайте компании.

Политика В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.

Происшествия Дело о стрельбе в ТЦ Тюмени передали в СКР Ранее до стрельбы, злоумышленник вместе с братом закрылись в одном из магазинов, расположенных в торговом центре, лишив продавцов возможности покинуть помещение и ждали прибытия поддержки, которую вызвали по телефону, — рассказала Людмила Галстян, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Тюменской области.

Авто Продажи обновленного Skoda Superb начнутся в России в сентябре Продажи обновленного Skoda Superb, дебют которого состоялся на чемпионате мира по хоккею в мае, начнутся в России до конца сентября.

Общество В России разработали новый плацкартный вагон без боковых полок Концепт нового плацкартного вагона с удлиненными спальными местами и без боковых полок разработало предприятие "Вагонреммаш".

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили публично признался Надежде Оболенцевой в любви Примечательно, что Гигинеишвили познакомил с Оболенцевой свою старшую дочь, 13-летнюю Марию от первого брака с певицей Анастасией Кочетковой, и даже взял девочку на совместный отдых с ним и его избранницей в Майами.

Политика ГПУ попросила суд арестовать имущество Ющенко, сообщили СМИ Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Ющенко подозревается в присвоении имущества в "Межигорье" на общую сумму 540 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов).