Футбол
Лапочкин рассудит «Зенит» и «Локомотив» в Суперкубке РоссииРИА Новости вчера в 14:14
Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч Суперкубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом", сообщается на сайте РФС. Встреча команд пройдет 6 июля в Москве на стадионе в Петровском парке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 04:54, Вашингтон
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Турция ожидает начала поставок С-400 на следующей неделе
Обновлено вчера в 06:00
Общество
На Камчатке начал извергаться вулкан Ключевской
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской. Об этом сообщается на сайте Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР
На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".
Обновлено в 04:31
Политика
Болтон одобрил задержание иранского танкера в Гибралтаре
МИД Ирана выразил протест британскому послу в Тегеране и назвал задержание танкера неприемлемым, поскольку санкции ЕС не основаны на решениях ООН.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу
В Казани на съемной квартире задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 18:39
Футбол
«Чайка» принесла извинения всем настоящим болельщикам «Ростова»
Вышедшая в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) "Чайка" из села Песчанокопского принесла извинения всем настоящим болельщикам "Ростова" за конфликт с клубом.
Обновлено в 04:22
Транспорт
Изменились правила перевозки детей в автомобилях
Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Планы Украины на Арктику прокомментировали в Совфеде
Заявление о планах Украины в Арктике является пустой болтовнёй украинских дипломатов.
Обновлено в 04:31
Спорт
Александра Попова и Сергея Бубку подозревают в коррупции
Экс-губернатор Рио-де-Жанейро утверждает, что их голоса на выборах столицы Олимпиады-2016 были куплены Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал признался в подкупе членов Международного олимпийского комитета (МОК) на выборах столицы Олимпийских игр-2016 в 2009 году.
Обновлено в 03:47
Авто
Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3%
В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 07:26
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам июня
Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено вчера в 07:59
Экономика
В Литве с аукциона продается российское судно «Иван Лопатин»
С аукциона продается арестованный сухогруз "Иван Лопатин", принадлежащий российской компании "Мурманское морское пароходство".
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл предсезонный турнир в Австрии
В заключительном матче товарищеского турнира в Австрии Краснодар обыграл Спартак 2:1.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Нелюдимая дочь Мадонны готовится к свадьбе
Старшая дочь Мадонны — Лурдес Мария Чикконе-Леон — занимается свадебными хлопотами.
Обновлено вчера в 17:38
Космос
С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»
С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Экономика
Samsung предупредил инвесторов о снижении прибыли на 56%
Во втором квартале 2019 года чистая прибыль Samsung составит ₩6,5 трлн ($5,6 млрд), следует из сообщения на сайте компании.
Обновлено в 04:12
Политика
В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду
Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
Дело о стрельбе в ТЦ Тюмени передали в СКР
Ранее до стрельбы, злоумышленник вместе с братом закрылись в одном из магазинов, расположенных в торговом центре, лишив продавцов возможности покинуть помещение и ждали прибытия поддержки, которую вызвали по телефону, — рассказала Людмила Галстян, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Тюменской области.
Обновлено в 04:21
Авто
Продажи обновленного Skoda Superb начнутся в России в сентябре
Продажи обновленного Skoda Superb, дебют которого состоялся на чемпионате мира по хоккею в мае, начнутся в России до конца сентября.
Обновлено в 02:10
Общество
В России разработали новый плацкартный вагон без боковых полок
Концепт нового плацкартного вагона с удлиненными спальными местами и без боковых полок разработало предприятие "Вагонреммаш".
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Дочери Евгения Осина разделили его наследство
Обновлено вчера в 05:23
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили публично признался Надежде Оболенцевой в любви
Примечательно, что Гигинеишвили познакомил с Оболенцевой свою старшую дочь, 13-летнюю Марию от первого брака с певицей Анастасией Кочетковой, и даже взял девочку на совместный отдых с ним и его избранницей в Майами.
Обновлено в 04:19
Политика
ГПУ попросила суд арестовать имущество Ющенко, сообщили СМИ
Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Ющенко подозревается в присвоении имущества в "Межигорье" на общую сумму 540 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов).
Обновлено в 04:36
Политика
Италия открыта для диалога с РФ, несмотря на позицию ЕС – премьер-министр
Глава итальянского правительства Джузеппе Конте заявил, что Рим открыт для диалога с Москвой, несмотря на сложную позицию Европейского союза в отношении РФ.
Обновлено в 04:15