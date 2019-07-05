Футбол

Лапочкин рассудит «Зенит» и «Локомотив» в Суперкубке РоссииРИА Новости 14:14

Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч Суперкубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом", сообщается на сайте РФС. Встреча команд пройдет 6 июля в Москве на стадионе в Петровском парке.
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Российский футбольный судья, имеет категорию ФИФА. Обслуживает матчи чемпионата России. Сын арбитра и инспектора Сергея Лапочкина.
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