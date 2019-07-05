Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч Суперкубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом", сообщается на сайте РФС. Встреча команд пройдет 6 июля в Москве на стадионе в Петровском парке.

Лапочкин рассудит «Зенит» и «Локомотив» в Суперкубке России

Авто В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3% В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3% д 151 880 реализованных легковушек и легких коммерческих автомобилей.

Политика На Украине рассмотрят возможность освоения Арктики Согласно сообщению, Яцюк впервые прибыл на Шпицберген, чтобы встретиться с проживающими на архипелаге гражданами Украины (более 400 человек) и обсудить арктическое сотрудничество с Норвегией.

Происшествия В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.

Происшествия В Ингушетии избили семилетнюю девочку Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.

Общество Глава Роснефти строит дом в Барвихе Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев отказался комментировать информацию о доме.

Экономика В России стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 15% — эксперт В России из-за увеличения лимита выплат за вред жизни и здоровью по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей стоимость страхового полиса вырастет примерно на 15%, считает научный сотрудник департамента страхования экономики и социальной сферы Финансового университета при правительстве России Андрей Языков.

Происшествия В Хабаровском крае мужчина пытался продать 75 кг черной икры В Хабаровском крае задержали жителя села Анненские минеральные воды, который незаконно добыл 75 кг черной икры, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Интернет Найдена уязвимость, 17 лет подвергавшая пользователей опасности Исследователь в области безопасности Барак Тавли открыл способ хищения данных, с посощью которого пользователи многие годы могли подвергаться опасности, сообщает Hacker News.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.

Экономика Компания Михаила Прохорова запросила господдержку Компания «Интергео», входящая в группу ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, может получить поддержку государства для своего медно-никелевого проекта в Восточной Сибири.

Общество Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.

Футбол Президент «Байи» подтвердил переход Бекао в «Удинезе» Защитник «Байи» Родриго Бекао станет игроком «Удинезе». Об этом сообщил президент бразильской команды Гильерме Белинтани.

Политика Путин возмутился призывами к соблюдению Минских соглашений Президент России Владимир Путин призвал европейских партнеров прекратить возлагать на Москву полную ответственность за соблюдение Минских соглашений.

Армия и оружие Российские военные начали учения в Чёрном море «Группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.

Транспорт Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.

Общество Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.

Происшествия Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой 66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.

Экономика Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.

Политика Трамп пообещал установить флаг США на Марсе Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.

Экономика «Ростелеком» добавит акций Правительство рассмотрит сделку о консолидации Tele2 Основной сценарий консолидации «Ростелекомом» Tele2 предусматривает расчет как существующими, так и новыми акциями госоператора.

Политика «Левада-центр»: треть россиян не одобряют деятельность Путина Большинство россиян (68%) заявили, что одобряют деятельность президента Владимира Путина, свое неодобрение высказали 31% опрошенных.

Общество В России изменились правила работы нотариусов Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.

Происшествия ФСБ задержала за взятку врачей Росгвардии В Главном военном клиническом госпитале войск Национальной гвардии были задержаны три врача. Они обвиняются в получении взятки.