Футбол
Лапочкин рассудит «Зенит» и «Локомотив» в Суперкубке РоссииРИА Новости вчера в 14:14
Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч Суперкубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом", сообщается на сайте РФС. Встреча команд пройдет 6 июля в Москве на стадионе в Петровском парке.
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Энергетика
НПЗ Германии пожаловались на загрязнённую нефть из Польши
Нефтеперерабатывающие заводы в Восточной Германии пожаловались на загрязненную нефть, поставляемую из Польши, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 18:25
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В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
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В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу
Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
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На грани цензуры. Порошенко на митинге оскорбил Шария и его сторонников
Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко на встрече с избирателями в Каменец-Подольском выругался в адрес блогера Анатолия Шария и тех, кто его поддерживает.
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Сервис электронной почты Mail.ru представил масштабное обновление мобильного приложения, которое коснулось интерфейса программы, ключевых функций и безопасности.
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Политика
Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей
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Армия и оружие
Генерал ВСУ рассказал об обстановке возле Станицы Луганской
После разведения сил в районе Станицы Луганской, расстояние между военнослужащими Народной милиции ЛНР и боевиками ВСУ составляет два километра.
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Экономика
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Армия и оружие
Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО
Десять российских кораблей выполнят ряд мероприятия боевой подготовки возле учений НАТО, в которых участвуют корабли из США, Британии, Италии, Канады и других стран.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился
Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
Обновлено в 02:55
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
Обновлено вчера в 13:33
Здоровье
Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой
Обновлено вчера в 09:05
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
Летевший из Нью-Йорка в Лондон авиалайнер экстренно сел в Бостоне
Обновлено вчера в 23:49
Авто
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Никто не запретит скачать рев двигателя КамАЗа, но громкость будет соответствовать нормам шума в городских условиях.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Общество
В России изменились правила работы нотариусов
Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Футбол
Буффон отказался от капитанской повязки в «Ювентусе»
Джанлуиджи Буффон, который ранее стал игроком "Ювентуса", рассказал, что отказался от капитанской повязки.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
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Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
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Общество
В Петербурге умерла профессор РГИСИ Титова
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Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено вчера в 11:46
Гаджеты
Honor 10 упал с пятого этажа и продолжил работать
Владелец смартфона рассказал о том, что он случайно упустил смартфон с пятого этажа, после чего его экран разбился.
Обновлено в 01:03
Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено вчера в 08:42
Культура
Возможно найдено видео с Бэнкси
Телеканал ITV London нашел архивное интервью 16-летней давности с молодым человеком, который, возможно, является Бэнкси, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 16:00