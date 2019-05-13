Футбол
Лапочкин рассудит «Ростов» и «Локомотив» в Кубке РоссииМатч ТВ 11:48
Кубок России, Полуфинал
Стадион «Арсенал»
Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые будут работать на ответных матчах Олимп-Кубка России. Матч в Ростове-на-Дону между местным «Ростовом» и «Локомотивом» обслужит бригада арбитра Сергея Лапочкина. Помогать ему будут лайнсмены Валерий Данченко и Дмитрий Жвакин.
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