Лапочкин рассудит «Ростов» и «Локомотив» в Кубке РоссииМатч ТВ 11:48

Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые будут работать на ответных матчах Олимп-Кубка России. Матч в Ростове-на-Дону между местным «Ростовом» и «Локомотивом» обслужит бригада арбитра Сергея Лапочкина. Помогать ему будут лайнсмены Валерий Данченко и Дмитрий Жвакин.

Лапочкин рассудит «Ростов» и «Локомотив» в Кубке России

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