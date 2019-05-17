Футбол
Лапочкин рассудит «Локомотив» и «Урал» в финале Кубка РоссииБомбардир.ру 08:19
РФС определился с арбитрами на финал Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом». Игру обслужит бригада во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Его помощниками на линиях будут Алексей Стипиди (Краснодар) и Адлан Хатуев (Грозный).
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В результате человеческой ошибки 15 мая Яндекс удалил часть виртуальных машин в своем облаке.
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Опубликовано свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл
СМИ узнали тайну, которую долгое время скрывали принц Гарри и Меган Маркл: благодаря публикации в сети свидетельства о рождении их сына стало известно, где родился молодой лорд Маунтбеттен-Виндзор.
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Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
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Oppo анонсировала продажи новой версии смартфона Oppo A9x
Оценили новую версию Oppo A9x около 290 долларов, а завышенная стоимость будет объясняться только наличием улучшенной камеры.
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Транспорт
Свыше 40 км дорог отремонтируют в Воскресенске в этом году
В 2019 году на территории городского округа Воскресенск планируют отремонтировать более 40 километров региональных, межмуниципальных автодорог и дорог местного значения, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.
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Политика
Собрать группу граждан для встречи с мэром не удалось
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Обновлено в 13:08
Политика
Совет Европы заявил о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ
Участники встречи глав МИДов стран Совета Европы (СЕ) заявили, что все страны объединения должны быть допущены до участия в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи на равной основе.
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Обновлено в 15:41
Футбол
Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса»
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным
Шоумен и сам выкрикивал слова поддержки Юдашкину. Кроме того Галкин выложил в своем Instagram-аккаунте снимок с Примадонной.
Обновлено в 07:32
Авто
Появились фото новой Skoda Octavia почти без камуфляжа
В Сети появились шпионские снимки новой Skoda Octavia, на которых автомобиль можно увидеть практически без камуфляжа.
Обновлено в 16:57
Культура
Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
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Спорт
Губерниев отреагировал на решение Дальмайер завершить карьеру
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Культура
В московской усадьбе Кусково отреставрируют старинные скульптуры
"50 мраморных скульптур и бюстов мифологических персонажей и античных героев XVIII, которые украшают парковую аллею музея-усадьбы Кусково, отреставрирует победитель электронного конкурса", - отмечается в нем. Начальная стоимость контракта составляет 150 миллионов рублей.
Обновлено в 04:22
Экономика
«Уралкалий» изменил дивидендную политику
«Уралкалий» перестал платить дивиденды в 2014 г. после аварии на руднике «Соликамск-2», а в 2015 г. утвердил дискретную дивидендную политику, в то время как ранее компания выплачивала акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО.
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Происшествия
Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани
Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено в 16:44
Армия и оружие
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Игры
CD Projekt RED будет относиться к работникам так же, как к игрокам — с уважением
По словам Бадовски, контролировать процесс разработки очень сложно — никогда не знаешь, что может пойти не так и какой специалист понадобится в определённый момент, поэтому переработки практически неизбежны, иначе не получится сделать игры уровня «Дикой охоты».
Обновлено в 16:43
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено в 03:19