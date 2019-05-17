Футбол

Лапочкин рассудит «Локомотив» и «Урал» в финале Кубка РоссииБомбардир.ру 08:19

Урал — Локомотив
19 мая
в 04:30
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
РФС определился с арбитрами на финал Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом». Игру обслужит бригада во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Его помощниками на линиях будут Алексей Стипиди (Краснодар) и Адлан Хатуев (Грозный).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Лапочкин будет работать на финале Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом»

Матч ТВ08:48

Финал Кубка «Локомотив» – «Урал» судит Лапочкин. Карасев – видеоарбитр

Спорт-Экспресс07:26

Арбитр Лапочкин рассудит финал Кубка России по футболу

RT на русском07:45

Финальный матч Кубка России «Локомотив» — «Урал» будет судить Лапочкин

Sport24.ru07:38

Лапочкин назначен на финал Кубка России «Локомотив» - «Урал»

РИА Новости07:38

Лапочкин – главный арбитр финала Кубка России-2018/19

Советский спорт08:17

Стал известен арбитр, который рассудит «Локомотив» и «Урал» в финале Кубка России

Sport.ru09:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Музыка

Букмекеры назвали заведомых фаворитов «Евровидения-2019»

Букмекерские конторы составили список фаворитов "Евровидения" из тех, кто уже успел пройти в финал песенного конкурса.
Обновлено в 08:24
Экономика

Покупатели живут сегодняшним дном

В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Технологии

Яндекс лишился части виртуальных машин в своем облаке

В результате человеческой ошибки 15 мая Яндекс удалил часть виртуальных машин в своем облаке.
Обновлено в 05:53
Футбол

ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги

У «Реала» лидером нападения был Фабьен Казер, набравший 18 очков. В финале ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес

Опубликовано свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл

СМИ узнали тайну, которую долгое время скрывали принц Гарри и Меган Маркл: благодаря публикации в сети свидетельства о рождении их сына стало известно, где родился молодой лорд Маунтбеттен-Виндзор.
Обновлено в 16:36
Общество

Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Обновлено в 12:09
Наука

Приложение для бросающих курить изменило активность мозга

Американские ученые разработали приложение для избавления от табачной зависимости, основанное на практиках осознанности, и выяснили, что его использование уменьшает активность задней поясной коры в ответ на стимулы, которые связаны с курением.
Обновлено в 10:19
Политика

FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста

Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
Обновлено в 02:31
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
Обновлено в 14:18
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено в 16:20
Политика

Раскрыты детали инаугурации Зеленского

В команде Владимира Зеленского рассказали об особенностях инаугурации, которая состоится 20 мая.
Обновлено в 17:04
Авто

Определены лучшие кроссоверы и внедорожники в России

В сегменте средних внедорожников россиянам больше всего понравился Volkswagen Touareg, а среди тяжелых внедорожников лучшим стал премиальный BMW X7.
Обновлено вчера в 14:49
Гаджеты

Oppo анонсировала продажи новой версии смартфона Oppo A9x

Оценили новую версию Oppo A9x около 290 долларов, а завышенная стоимость будет объясняться только наличием улучшенной камеры.
Обновлено вчера в 08:11
Транспорт

Свыше 40 км дорог отремонтируют в Воскресенске в этом году

В 2019 году на территории городского округа Воскресенск планируют отремонтировать более 40 километров региональных, межмуниципальных автодорог и дорог местного значения, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.
Обновлено в 12:43
Политика

Собрать группу граждан для встречи с мэром не удалось

Собрать группу из 30 активных горожан для завтрашней неформальной встречи в мэрии с главой Екатеринбурга Александром Высокинским не удалось.
Обновлено в 13:08
Политика

Совет Европы заявил о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ

Участники встречи глав МИДов стран Совета Европы (СЕ) заявили, что все страны объединения должны быть допущены до участия в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи на равной основе.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:41
Футбол

Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса»

Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным

Шоумен и сам выкрикивал слова поддержки Юдашкину. Кроме того Галкин выложил в своем Instagram-аккаунте снимок с Примадонной.
Обновлено в 07:32
Авто

Появились фото новой Skoda Octavia почти без камуфляжа

В Сети появились шпионские снимки новой Skoda Octavia, на которых автомобиль можно увидеть практически без камуфляжа.
Обновлено в 16:57
Культура

Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено в 15:39
Спорт

Губерниев отреагировал на решение Дальмайер завершить карьеру

Обновлено в 11:28
Культура

В московской усадьбе Кусково отреставрируют старинные скульптуры

"50 мраморных скульптур и бюстов мифологических персонажей и античных героев XVIII, которые украшают парковую аллею музея-усадьбы Кусково, отреставрирует победитель электронного конкурса", - отмечается в нем. Начальная стоимость контракта составляет 150 миллионов рублей.
Обновлено в 04:22
Экономика

«Уралкалий» изменил дивидендную политику

«Уралкалий» перестал платить дивиденды в 2014 г. после аварии на руднике «Соликамск-2», а в 2015 г. утвердил дискретную дивидендную политику, в то время как ранее компания выплачивала акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани

Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено в 16:44
Армия и оружие

В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет

Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Игры

CD Projekt RED будет относиться к работникам так же, как к игрокам — с уважением

По словам Бадовски, контролировать процесс разработки очень сложно — никогда не знаешь, что может пойти не так и какой специалист понадобится в определённый момент, поэтому переработки практически неизбежны, иначе не получится сделать игры уровня «Дикой охоты».
Обновлено в 16:43
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено в 03:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Сергеевич Лапочкин
Российский футбольный судья
Российский футбольный судья, имеет категорию ФИФА. Обслуживает матчи чемпионата России. Сын арбитра и инспектора Сергея Лапочкина.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное