Лапочкин рассудит «Локомотив» и «Урал» в финале Кубка РоссииБомбардир.ру 08:19

РФС определился с арбитрами на финал Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом». Игру обслужит бригада во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Его помощниками на линиях будут Алексей Стипиди (Краснодар) и Адлан Хатуев (Грозный).

Лапочкин рассудит «Локомотив» и «Урал» в финале Кубка России

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