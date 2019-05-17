Футбол

Лапочкин обслужит финал Кубка РоссииЕвро-футбол.ру 08:07

Урал — Локомотив
19 мая
в 04:30
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Финал Кубка России обслужит арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Об этом информирует официальный сайт РФС.
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