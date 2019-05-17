Футбол
Лапочкин обслужит финал Кубка РоссииЕвро-футбол.ру 08:07
Финал Кубка России обслужит арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Об этом информирует официальный сайт РФС.
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Экономика
Рост ВВП РФ в I квартале замедлился до 0,5% с 2,7% в IV квартале
ВВП РФ в IV квартале 2018 года увеличился на 2,7% в годовом выражении, в III квартале - на 2,2%, во II квартале - на 2,2, в I квартале - на 1,9%.
Обновлено в 09:13
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Глава МИД Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Роковые ошибки пилотов SSJ 100 назвала Росавиация
Росавиация выпустила документ, в котором назвала ошибки экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, ставшие причиной катастрофы в аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:33
Футбол
«Спартак» не взял Глушакова в Самару на матч с «Крыльями»
Обновлено в 09:29
Политика
Белоруссия приостановила транзит нефти в направлении Украины
Транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины приостановлены из-за отсутствия в этой стране свободных резервуаров для откачки "грязной" нефти.
Обновлено в 09:04
Хоккей
Малкин об игре с Овечкиным: меня заставил тренер
Нападающий сборной России по хоккею Евгений Малкин пошутил по поводу своей игры в одном звене с форвардом Александром Овечкиным на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 06:13
Политика
Трамп отложил введение пошлин на автомобили
Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 09:17
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Общество
В Мурманске надгробия с именами воинов отправили на свалку
Жители Мурманска обнаружили свалку надгробий, которые, предположительно, ранее находились на месте воинских захоронений — в Долине Славы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 17:27
Гаджеты
Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE появится на рынке России
Компания Xiaomi 23 мая представит на рынке России смартфон Mi 9 SE, являющийся упрощенной модификацией флагмана Mi 9. Отечественные пользователи смогут приобрести удешевленную компактную модель по цене от 24 990 рублей.
Обновлено в 01:10
Авто
Вседорожная Lada Granta Cross появилась у дилеров
Дилеры "АвтоВАЗа" стали получать вседорожную модификацию универсала Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено в 06:13
Происшествия
СК заинтересовался брошенной девочкой в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 18:20
Футбол
Защитник Беляев пока не продлил контракт с «Арсеналом», игрок – в сфере интересов «Локо» и «Спартака»
27-летний защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев пока не продлил контракт с клубом, несмотря на сделанное предложение со стороны работодателя.
Обновлено в 08:45
Футбол
Касильяс объявит о завершении карьеры
Пинту да Кошта хотел бы сохранить Касильяса в структуре клуба, скорее всего, переговоры с испанцем пройдут по окончанию сезона.
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие
Путин оценил значение известного только по фантастике лазерного оружия
Президент России Владимир Путин назвал типы вооружений, которые, по его мнению, «практически весь XXI век» будут определять потенциал российской армии и флота.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе
В аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх.
Обновлено в 08:24
Политика
Медведев заявил, что система домов престарелых в России деградировала
Премьер-министр России Дмитрий Медведев указал на неудовлетворительное состояние домов престарелых в РФ, добавив, что система этих учреждений деградировала и в ней необходимо навести порядок.
Обновлено в 09:18
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Обновлено в 06:32
Футбол
«Бавария»: «Решения об увольнении Ковача не существует»
Президент "Баварии" Карл-Хайнц Руменигге опроверг информацию о том, что клуб решил уволить Нико Ковача.
Обновлено в 08:31
Политика
Комитет министров Совета Европы вернул России право голоса в ПАСЕ
В ходе заседания министров Совета Европы в Хельсинки 17 мая было принято заявление, в котором указано, что полномочия представителей всех стран – членов Совета Европы в работе Комитета министров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы равны.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Следствие просит продлить арест экс-министру Абызову
Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Как сообщили в суде, следствие ходатайствует о продлении срока содержания Абызова под стражей в отношении обвиняемого Абызова и других фигурантов дела до 25 июля 2019 года.
Обновлено в 09:29
Кино
Стивен Кинг вступился за создателей последнего сезона «Игры престолов»
Писатель Стивен Кинг встал на защиту создателей восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Уфе обвиняемого в изнасиловании дознавательницы отпустили домой
Бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД, назначили домашний арест до конца мая.
Обновлено вчера в 06:00
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33