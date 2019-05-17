Футбол

Лапочкин рассудит «Локомотив» и «Урал» в финале Кубка РоссииБомбардир.ру 08:19

Урал — Локомотив
19 мая
в 04:30
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
РФС определился с арбитрами на финал Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом». Игру обслужит бригада во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Его помощниками на линиях будут Алексей Стипиди (Краснодар) и Адлан Хатуев (Грозный).
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