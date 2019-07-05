Футбол
Лапочкин обслужит матч за Суперкубок РоссииЕвро-футбол.ру 01:30
Назначена судейская бригада, которая отработает на матче за Суперкубок России между питерским "Зенитом" и московским "Локомотивом". Как сообщает пресс-служба РФС, главным арбитром встречи назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.
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