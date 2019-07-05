Футбол

Лапочкин обслужит матч за Суперкубок РоссииЕвро-футбол.ру 01:30

Зенит — Локомотив
завтра
в 12:00
Суперкубок России, Финал
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Назначена судейская бригада, которая отработает на матче за Суперкубок России между питерским "Зенитом" и московским "Локомотивом". Как сообщает пресс-служба РФС, главным арбитром встречи назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.
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Лапочкин будет судить «Зенит» и «Локомотив» в матче Суперкубка России

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