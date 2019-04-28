Футбол
Лаос рассудит «Тоттенхэм» и «Аякс» в полуфинале Лиги чемпионовSportbox.RU 05:55
УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на первом матче полуфинала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом». Встречу обслужит испанская бригада судей во главе с Матеу Лаосом.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:21, Ашберн
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу
Команда выигравшего президентские выборы на Украине Владимира Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу действующего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено в 06:12
Футбол
«Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛ
"Уфа" с разгромным счетом обыграла "Урал" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:28
Политика
Пушков ответил Зеленскому про выдачу российских паспортов украинцам
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцам якобы будут не нужны российские паспорта, так как Киев дает им «свободу слова и интернета».
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Экономика
Илон Маск будет согласовывать все твиты о Tesla
Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Политика
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным
По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено 26 апреля в 16:37
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
В Коломне после пасхальной службы загорелся храм
Пожар произошел в православном храме в подмосковной Коломне сразу после пасхальной службы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:49
Происшествия
Скотленд-Ярд возобновил следствие по делу сорокалетней давности
Поводом для продолжения следствия по делу сорокалетней давности послужило очередное обострение ситуации в Северной Ирландии.
Обновлено в 06:14
Происшествия
«Украинская любовница» Саакашвили попала в ДТП в Москве
Елена Бурчак, о которой СМИ упоминали как о любовнице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, попала в ДТП в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 06:43
Наука
Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа
Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Хоккей
Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 12:20
Религия
Тысячи православных встретили Пасху крестным ходом в Нью-Йорке
Тысячи православных прихожан встретили Пасху в ночь на воскресенье в Нью-Йорке. В большинстве соборов и церквей прошли крестные ходы.
Обновлено в 02:58
Происшествия
У папы Вани Фокина забрали автомобиль за нетрезвое вождение
Мужчина признался, что сам частично виноват в этом: решил перепарковать автомобиль, но в тот момент был нетрезв.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»
В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Telegraph сообщила о возможности новых терактов по сценарию Шри-Ланки
Разведслужбы предполагают, что боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) могут предпринять новые атаки в туристических зонах Азии и Африки, подобные той, что была предпринята на Шри-Ланке.
Обновлено вчера в 20:55
Общество
Медведев поручил откорректировать график работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение откорректировать графики работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Идрис Эльба женился в третий раз
Американский актер Идрис Эльба женился в третий раз, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Калифорнии преступник устроил стрельбу в синагоге
Один человек погиб, трое получили ранения во время вооруженного нападения на синагогу в Сан-Диего в Калифорнии, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 04:58
Авто
Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»
Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено вчера в 18:48
Армия и оружие
Десантный корабль «Петр Моргунов» выйдет в море в июне
Большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов", который строится на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", впервые выйдет в море в июне нынешнего года.
Обновлено в 06:13
Политика
Зеленский поработал поваром на отдыхе в Турции
Обновлено в 05:45