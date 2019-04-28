Лаос рассудит «Тоттенхэм» и «Аякс» в полуфинале Лиги чемпионовSportbox.RU 05:55

УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на первом матче полуфинала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом». Встречу обслужит испанская бригада судей во главе с Матеу Лаосом.

Лаос рассудит «Тоттенхэм» и «Аякс» в полуфинале Лиги чемпионов

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