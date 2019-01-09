Армия и оружие

Лаос вернул России тридцать советских танков Т-34
Эхо Москвы
вчера в 02:00

В Минобороны сообщили, что тридцать Т-34 поступили ведомству от Лаоса полностью в исправном состоянии. Бронетехника, как отмечается, уже преодолела более 4,5 тысяч км морским транспортом и прибыла во Владивосток. Оттуда ее доставят в подмосковный Наро-Фоминск.
Эхо Москвывчера в 02:00
с чего всё началось
Россия и Лаос договорились о возвращении в Россию 30 танков Т-34 во время прошлогодней поездки в республику министра обороны Сергея Шойгу, сообщили в департаменте
 информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
Телеканал 360°вчера в 04:25

Подробнее о событии

Вечный Т-34. На что способен знаменитый танк в современном бою

РИА Новости00:15

В Госдуме отреагировали на передачу Лаосом танков Т-34 России

Газета.Ruвчера в 04:20

В Россию прибыли переданные Лаосом советские танки Т-34

RT на русскомвчера в 10:03

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Телеканал 360°вчера в 04:25

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ТК Звездавчера в 05:09

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Комсомольская правдавчера в 09:39

Россия приняла от Лаоса 30 танков Т-34

ТАСС08 января в 17:02
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Происшествия

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Общество

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На сей раз на пути реализации проекта стоят санкции США, которые были ранее введены в отношении предприятий, участвующих в производстве композитного "черного крыла" - ключевого элемента нового российского лайнера, составляющего главное конкурентное преимущество самолета.
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Экономика

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Обновлено в 06:46
Религия

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Обновлено в 05:38
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Росстат: бензин в России в 2018 году подорожал на 9,4%

Розничные цены на бензин в России в 2018 году выросли на 9,4% по сравнению с 2017-м, следует из материалов Росстата.
Обновлено в 08:27
Спорт

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Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.
Обновлено вчера в 08:38
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Армия и оружие

Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО

ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око".
Обновлено в 03:58
Происшествия

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Обновлено в 09:10
Общество

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Общество

Виктор Шкулев стал владельцем «Фонтанки.ру»

Обновлено в 05:18
Происшествия

Потерпевшая по делу об изнасиловании в Уфе потребовала компенсации

Защита девушки-дознавателя, в изнасиловании которой подозреваются трое полицейских в Уфе, потребовала возмещения морального ущерба.
Обновлено в 06:55
Общество

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Обновлено в 08:06
Политика

Томос об автокефалии вернулся на Украину

Томос об автокефалии Православной церкви Украины вернулся в страну после подписания членами Синода Константинопольского патриархата.
Обновлено в 06:49
Общество

Студенты смогут получить две отсрочки от армии

В настоящее время молодые люди, которым 18 лет исполнилось еще в школе, после получения отсрочки для учебы в бакалавриате не могут получить вторую отсрочку от армии для продолжения обучения в магистратуре.
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Фельдшер скорой из Омска обвинила коллег-врачей в изнасиловании

По данным местного портала Om1.ru, 7 января в полицию обратилась 40-летняя жительница Омска, работающая фельдшером на одной из подстанций скорой помощи.
Обновлено в 02:38
Экономика

В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту

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Милонов раскритиковал Шнурова за мат

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Перенос запуска автоматических станций «Луна-26» и «Луна-27» на года связан с необходимостью отработки технологии мягкой посадки аппарата на поверхность естественного спутника Земли, сообщили в Роскосмосе.
Обновлено в 07:39
Экономика

Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%

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Алекперов оказался основным акционером футбольного «Спартака»

Собственники московского "Спартака" в лице Вагита Алекперова и Леонида Федуна изменили структуру владения футбольным клубом.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Названы сроки завершения аварийных работ в Тушинском тоннеле

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Обновлено в 07:53
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В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске

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Обновлено в 03:37
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Новые тарифы ОСАГО начали действовать в стране

С 9 января вступили в силу новые тарифы ОСАГО.
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Солнце после своей гибели превратится в твердый сверхплотный кристалл.
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Советский средний танк периода Великой Отечественной войны, выпускался серийно с 1940 года. В течение 1942-1947 годов - основной танк РККА и ВС СССР. Являлся основным танком РККА до первой половины 1944 года, до поступления в войска его модификации Т-34-85.
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