«Ланс» и «Дижон» сыграли вничью в первом матче за место в Лиге 1Sport24.ru вчера в 16:46

В первом переходном матче за право выступать во французской Лиге 1 в сезоне-2019/20 «Ланс» и «Дижон» сыграли вничью. Встреча в Лансе завершилась со счетом 1:1. На 49-й минуте Жанрикне Беллегард вывел хозяев вперед, а на 81-й минуте Квон Чанг-Хун счет сравнял.

«Ланс» и «Дижон» сыграли вничью в первом матче за место в Лиге 1

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