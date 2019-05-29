Футбол
«Ланс» и «Дижон» сыграли вничью в первом матче за место в Лиге 1Sport24.ru 16:46
В первом переходном матче за право выступать во французской Лиге 1 в сезоне-2019/20 «Ланс» и «Дижон» сыграли вничью. Встреча в Лансе завершилась со счетом 1:1. На 49-й минуте Жанрикне Беллегард вывел хозяев вперед, а на 81-й минуте Квон Чанг-Хун счет сравнял.
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